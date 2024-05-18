İzmir’in konutları gözden düştü

Türkiye genelinde konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 12 bin 406 ile İstanbul, 6 bin 272 ile Ankara ve 4 bin 427 ile Antalya olurken, en az olduğu iller sırasıyla 18 ile Ardahan, 35 ile Hakkari ve 49 ile Tunceli oldu. Konut satışları Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalışla 355 bin 173 olarak gerçekleşti. İzmir'de ise Nisan ayında 4 bin 279 konut satıldı. Konut satışlarının 535'i ipotekli satılırken 1 bin 129u ilk el olarak satıldı.

YÜZDE 14'LÜK GERİLEME VAR

Geçtiğimiz yılın Nisan ayıyla kıyaslandığında konut satışlarında gerileme olduğu görüldü. 2023'ün Nisan ayında 4 bin 960 konut satılmıştı. Satışlarda yüzde 14'lük bir gerileme oldu. Öte yandan Nisan ayında İzmir'de yabancılara 26 konut satıldı. İlk dört ayda yabancılara 106 konut satıldı. Yabancılara konut satışında da düşüş olduğu görüldü. 2023'ün ilk 4 ayında yabancılara 307 konut satılmıştı.

EN ÇOK RUSLAR SATIN ALDI

Yabancılara konut satışı Türkiye genelinde de düşüş gösterdi. Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,3 azalarak 1272 oldu. Nisan ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 454 ile Antalya, 407 ile İstanbul ve 149 ile Mersin oldu. Nisan ayında ülke uyruklarına göre, en fazla konut satışı sırasıyla 293 ile Rusya Federasyonu, 117 ile İran ve 91 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.