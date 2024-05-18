Kaynak bulamayan Karaburun Belediyesi’nden denize sıfır satış

İzmir'in Karaburun Belediyesi denize 100 metre uzaklıktaki 756 metrekarelik parseli 26 milyon TL'den satışa çıkardı. Yerel seçimlerin tamamlanması ile birlikte İzmir'deki CHP'li belediyelerde görevi devralan başkanların maddi kaynak arayışı devam ediyor.

İlkay Girgin Erdoğan

İHALESİ 29 MAYIS'TA

Bazı belediye başkanları bozulan mali yapıyı işten çıkarmalar ve yeni gelir kalemleri ile karşılamaya yoluna giderken, bazı belediye başkanları da en hızlı ve kolay kaynak yaratımı olarak ellerindeki mülkleri satış listesine çıkarmış durumda. Son olarak CHP'li İlkay Girgin Erdoğan yönetimindeki Karaburun Belediyesi, ilçe merkezindeki taşınmazını elden çıkarma kararı aldı. Belediye yönetimi, İskele Mahallesi sınırlarındaki arsayı satışa çıkardı. İlana göre 756 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz için 26 milyon 494 bin 650 TL bedel biçildi. Denize 100 metre uzaklıktaki parselin ihalesi 29 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleşecek. İmar planlarında tercihli kullanım alanında kalan parselin 0,40 yapılaşma hakkı bulunuyor. Parsele komşu arsalarda villalar yer alıyor.