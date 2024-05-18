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Haberler İzmir Kurşunlar Ecelioğlu’nun eceli oldu

Kurşunlar Ecelioğlu’nun eceli oldu

İzmir’in Konak ilçesinde sokak ortasında tabancayla vurulan bir temizlik personeli, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

FATİH ŞENDİL
Kurşunlar Ecelioğlu’nun eceli oldu

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Yücel Ecelioğlu (38), Konak ilçesindeki bir sokakta tartıştığı iki kişi tarafından vuruldu. Göğsüne gelen kurşun ile yaralanan Ecelioğlu kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

GÖĞSÜNDEN VURULDU

Tabanca ile göğsünden vurulan ve ağır yaralanan Yücel Ecelioğlu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 38 yaşındaki Ecelioğlu, burada doktorlar tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve üç çocuk babası Ecelioğlu'nun cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

POLİS ŞÜPHELİLERİN İZİNDE

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan emniyet ekipleri, olayı gerçekleştiren şüphelilerin R.A. (22) ve B.E. (19) olduğunu belirledi. 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

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