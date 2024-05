Oğlu için İtalya’ya iade kararı çıkan babanın isyanı: Bizi ayırmayın

İzmir'de yaşayan Demirbilek Yiğit (46), 5 yıl önce oğlu Leonardo Maximus Yiğit(8) ile birlikte İtalya'dan İzmir'e geldi. Leonardo'nun annesi Ilaria Alassondra Sassone (34), çocuğunu almak için dava açtı. Urla'da görülen mahkemede, çocuğun İtalya'ya iadesi için verilen karar onandı.

'OĞLUM KARŞI ÇIKTI'

Bunun üzerine önceki gün polis ekipleri eşliğinde Leonardo'nun dedesi Nicolas'ın, küçük çocuğu zorla arabaya bindirdiği anlar kamerayla kayıt altına alındı. Bu görüntüler üzerine baba Demirbilek Yiğit mahkemeye başvurdu. Dede hakkında dün akşam saatlerinde uzaklaştırılma kararı verilirken, anne hakkında da uzaklaştırılma kararı için mahkemeye başvuran baba Demirbilek Yiğit, 48 saat boyunca İstanbul Havalimanı'nda çocuğunun götürülmesine engel olmak için bekledi. "Oğlumu götürmeyin" diyerek isyan eden baba Demirbilek Yiğit, "Mahkeme kararı ile oğlumu alırlarken, çocuğum buna karşı çıktı. Yalvardı, ağladı. Bana daha önce de 'Gitmek istemiyorum' diye yalvardı. Psikolog raporları ciddiye alınmadı. Çocuğum Türkiye'de kalmak için elinden geleni yaptı ama döve döve çocuğu arabaya soktular. Oğlum, 'Baba imdat' diye yalvarıyordu. Ona yardımcı olacağım diye söz verdim ama olamıyorum. Buradan yalvarıyorum. Bu konuda devletimizden yardım bekliyorum. Lütfen bizi ayırmayın. Oğlumu bana verin" ifadelerini kullandı.

'PSİKOLOJİSİ BOZULUR'

5 yıl önce oğlu ile birlikte İzmir'e yerleştiğini belirten baba Yiğit, "Ortak velayette oturma hakkı bana verilmişti. İzmir'de bir hayat kurduk. İlk 6 aydan sonra çocuğa ben baktım. Annelik vazifesini yapmadı ama çocuğun iadesini talep etti. Çocuğumun her şeyi burada. 'Türkiye'den ayrılması ona zarar verir, travma yaşatır' diye psikolog raporu var. Tek konuştuğu dil Türkçe. Şu anda çocuğumun can sağlığı tehlikede" dedi. Velayetin annede olduğunu ve çocuğunu kaçırıp buraya getirdiği için Uluslararası Lahey Sözleşmesi'ne göre çocuk kaçırma suçundan Türk mahkemelerinin İtalyan vatandaşı olan Leonardo'nun İtalya'ya iadesine karar verdiğini söyleyen Ilaria Alassondra Sassone'nin avukatı Süreyya Turan ise iade kararının Yargıtay tarafından da onararak kesinleştiğini söyledi. Çocuğa Ebeveyne Yabancılaştırma Sendromu yaşattırıldığını iddia eden Avukat Turan, "Çocuk daha önce annesinin kucağına atlıyordu ama baba tamamen çocuğun psikolojisini bozdu. Çocuk bu yüzden anneye gelmek istemedi. Çocuğa Ebeveyne Yabancılaşma Sendromu yaşattı. Fakat baba çocuğu teslim etmesi gerekirken onu doldurduğu için çocuk mecburen zorla alınmış oldu. Son çekilen görüntüde çocuk istemiyor gibi görünüyor ama daha önce istiyordu, bunu yapan baba" dedi. Vekili Sassone'nin can güvenliğinin bulunmadığını öne süren Turan, anne ve oğlun, çocuğu teslim alan dedeyle bir otelde kaldığını, bir an önce İtalya'ya dönmek istediklerini belirtti.

ÜNİVERSİTEDE TANIŞTILAR

Demirbilek Yiğit, Yeni Asır'a ilişkilerinin nasıl başladığını anlattı. 2013 yılında İtalya'da yaşamayan başlayan Yiğit, Floransa Üniversitesi'nde mimarlık okuyan Ilaria Alassondra Sassone ile tanıştıklarını, kısa sürede arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü söyledi. Leonardo Maximus Yiğit dünyaya geldikten sonra hayatlarının değiştiğini belirtti. Daha sonra Sassone ile Yiğit arasındaki o aşkın bittiğini ve ayrıldığını belirten baba Yiğit, "İtalyan mahkemelerince çocuğumun velayeti müşterek olarak anne ve babaya verildi. Ancek Leonardo'nun oturduğu yeri belirleme hakkı anneye verilmesine rağmen Leonardo, 3 yaşında benimle İzmir'e yerleşti" ifadelerini kullandı.