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Haberler İzmir Silah kaçakçılarına geçit verilmiyor

Silah kaçakçılarına geçit verilmiyor

HABER MERKEZİ
Silah kaçakçılarına geçit verilmiyor
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, son 5 günde İzmir dahil 77 ilde gerçekleştirilen "Mercek-19" operasyonları kapsamında silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik önemli başarılar elde edildiğini duyurdu. Operasyonlarda toplam bin 877 adet silah ele geçirilirken, 2 bin 089 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Mercek- 19 operasyonları, İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır başta olmak üzere, Şanlıurfa, Kayseri, Antalya, Ankara ve Gaziantep gibi birçok ilde düzenlendi.
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