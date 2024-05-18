Silah kaçakçılarına geçit verilmiyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada, son 5 günde İzmir dahil 77 ilde gerçekleştirilen "Mercek-19" operasyonları kapsamında silah kaçakçılarına ve ruhsatsız silah taşıyan şahıslara yönelik önemli başarılar elde edildiğini duyurdu. Operasyonlarda toplam bin 877 adet silah ele geçirilirken, 2 bin 089 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Mercek- 19 operasyonları, İstanbul, Adana, İzmir, Konya ve Diyarbakır başta olmak üzere, Şanlıurfa, Kayseri, Antalya, Ankara ve Gaziantep gibi birçok ilde düzenlendi.