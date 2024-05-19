19 Mayıs için koştular

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gençleri sportif faaliyetlerle buluşturuyor. Kentte bayram coşkusunu yaşatacak ve renkli etkinliklere sahne olan program kapsamında 11'inci kez gerçekleşen 19 Mayıs Yol Koşusu tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın Kurtuluş Savaşı'nın fiili başlangıcı olarak kabul edilen 19 Mayıs programları için Samsun'da yer alması nedeniyle koşunun startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır verdi.

Maraton İzmir çatısı altındaki 19 Mayıs Yol Koşusu Cumhuriyet Bulvarı'ndan başladı.

11'İNCİSİ DÜZENLENDİ

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen İzmir'in uluslararası alanda marka değerine sahip 'Maratonİzmir' çatısı altındaki 19 Mayıs Yol Koşusu Cumhuriyet Bulvarı'ndan başladı. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde 5 kilometre koşulduktan sonra Sadık Bey Tramvay Durağı'ndan dönüldü ve 10 kilometrelik koşu startın verildiği Konak Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.