AK Partili Hakan Yıldız’dan ‘90 dakika’ çıkışı: Gelin oy birliğiyle meclisten geçirelim

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülen ESHOT'un 2023 yılı Kesin Hesap Görüşmeleri'nde, '90 dakika' çağrısında bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız, önemli açıklamalarda bulundu. Yıldız, "ESHOT'ta birleştirdiğimiz için geçtiğimiz çarşamba günü malumunuz bir doksan dakikayla ilgili bir UKOME'ye getiren bir karar vardı. AK Parti grubu olarak da Cumhur İttifakı adayımız Sayın Hamza Dağ da seçim dönemine 90 dakikanın İzmir'e geri gelmesini proje olarak açıklamıştı" dedi.

'PARTİ OLARAK SAVUNDUK'

Yıldız, "Biz 120 dakika tartışması yapılan bu mecliste de o gün bir meclis üyesi olarak, AK Parti Grubu olarak 90 dakikayı savunmuştuk. Şimdi biz 90 dakikanın UKOME kararı gündeminde olmayıp, ek gündemle getirilip, teknik komisyona havale edilemediği için, konunun konuşulamadığı için bu konunun kurumlar arasındaki koordinasyon sorunundan kaynaklanıyor. UKOME kurul kararlarının red gerekçeleri, yeterli açıklama olmayıp teknik komisyona havale edilemediği için 90 dakikayı reddediyor. Tunç Soyer imzalı bir protokol var. Bu protokol ne? Bu protokol ilk binişlerle İZBAN'a aktarılacak. Yani ortak şirkete paraların nasıl aktarılacağı gibi bir protokol zaten geçerli. Şimdi getirilen önergede protokolün devam edip etmediği belirsiz" dedi.

PROTOKOL YOK SAYILIYOR

Protokolü önceki dönem İBB Başkanı Tunç Soyer'in de imzaladığını hatırlatan Yıldız, "Aynı zamanda bu protokolü Metin Akbaş TCDD Yönetim Kulu Başkanı ve Genel Müdür Vekili imzalamış. O dönem katılan genel müdür yardımcısı, daire başkanlarımız imzalamış. Ve zaten şu ana kadar da bu protokol üzerinden bir para aktarımları yapılıyor. Ancak getirilen tasarıda bu protokole hiç atıfta bulunulmadı. Protokolün varlığından da bahsedilmedi. Biz diyoruz ki zaten imzalı protokolümüz var. Bu protokol kapsamına 90 dakikayı UKOME'ye getirelim. Bu protokol kapsamına teknik komisyona bunu iletelim. Ve İzmirlinin hak ettiği 90 dakikayı oy birliğiyle bu meclislerden geçirelim. Biz yeni bir sözleşme, yeni bir protokol, yeni bir yöntem vaat etmiyoruz. Bir önceki dönem belediye başkanı imzaladı ve daha hala yürürlükte olan protokoller kapsamı içerisinde 90 dakikanın yürürlüğe geçmesini talep ediyoruz. Burada önemli olan dağılım cetvelinin protokoller esasında devam etmesini sağlamak. Bunu sağlandığı her noktada bunu sağlandığı her noktada biz zaten bunu UKOME kararı içerisinde desteklemek istiyoruz. En kısa süredeki ilk UKOME toplantısına getirerek İzmir'e 90 dakikayı kazandırmayı biz de arzu ediyoruz" diye konuştu.

30 YAŞ ÜSTÜ ÖĞRENCİ KARTI SAHİPLERİNE KÖTÜ HABER

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Mayıs ayı olağan meclis oturumunda, kentte toplu taşımayı kullanan ve 30 yaş üstü olmasına rağmen öğrenci indiriminden yararlanan vatandaşların indirim haklarının kaldırılmasına da AK Parti Grubu tepki gösterdi. Taslağa göre 30 yaş üstü vatandaşların öğrenci kartının kapatılması hususu görüşüldü. AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, gelen bu teklifin doğru olmadığını belirterek, "30 yaş sınırı getirilen bu maddenin daha önceki yıllarda, hak sahiplerinin engelleneceğine, kazanılmış hakkın kullanılmaması yönünde bir davranış sergileyeceğini düşünmekteyiz. Bu uygulamayı doğru bulmuyoruz" dedi. İlgili önerge, Cumhur İttifakı'nın 'Ret', CHP'li üyelerin 'kabul' oyları ile oy çokluğuyla kabul edildi.