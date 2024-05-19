Biri kızını biri oğlunu arıyor! Acılı anneler İzmir’de buluştu

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde, Ebrar Sitesi'nin enkazından yaralı olarak çıkarılıp, getirildiği İzmir'deki bir hastanede tedavisinin ardından hastaneden ayrılan ve 465 gündür kendisinden haber alınamayan Fikriye Aybüke Körük'ün (26) annesi Fadime Gökçe (56) ile arkadaşlarıyla eğlenmek için gittiği İzmir'in Çeşme ilçesinde kaybolan ve 309 gündür kendisinden haber alınamayan Veli Eren Atay'ın (19) annesi Ebru Atay (46) İzmir'de bir araya geldi. Birbirlerine destek olduklarını belirten iki anne, acılarının ortak olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te saat 04.17'de 7.7 ve Elbistan ilçesinde ise saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana, Malatya ve Elazığ etkilendi. Depremde, Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nde B Blok'taki dairesinde eşi Barış Körük (30) ile oturan Fikriye Aybüke Körük enkaz altında kaldı. Körük'ün annesi Fadime Gökçe, Adana'dan Kahramanmaraş'a gelerek deprem sonrası Ebrar Sitesi B Blok'taki arama çalışmalarını takip etmeye başladı. Çalışmaların 6'ncı gününde damadının cenazesi çıkarılırken, kızına ait bir iz bulunamadı.