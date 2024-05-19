Bu nasıl hikaye hocam?

İzmir'in Selçuk ilçesi, Şirince Köyü'nde Nesin Matematik Köyü sahibi Aziz Nesin ve Meral Çelen çiftinin ilk oğlu olarak dünyaya gelen Ali Nesin, karnındaki bir yara nedeniyle Selçuk Devlet Hastanesi'ne gitti. Ancak, burada pansuman sırasında yaranın bıçakla olduğu fark edilince güvenlik güçlerine haber verildi. Nesin, olayın geçtiğimiz haftalarda yaşandığını ve bıçağın üstüne düşüp karnından yaralandığını, kimseden şikayetçi olmadığını söyledi. Jandarma, Nesin'in ifadesine başvurdu ancak olayın nasıl gerçekleştiği hala netlik kazanmadı.

JANDARMAYA BİLDİRİLDİ

2007'de yüksek seviyede matematik yapmak amacıyla kurulan Nesin Matematik Köyü, zaman içinde felsefe ve sanat etkinliklerini de içine alarak gelişti. Bu etkinlikler zamanla gelişip düzenli hale gelerek Felsefe ve Sanat Köyü adını aldı. Matematik Köyü, Nesin Köyleri'ne dönüştü.

Bıçaklanma olaylarında başvurulan yalanlarda ilk sırada yer alan bu hikayenin, bir bilim insanı tarafından kullanılması olayın doğru olma ihtimalini de akıllara getirdi.

Kar amacı gütmeyen, insanların öğrenmekten, düşünmekten ve yaratmaktan zevk alabileceği olabildiğince özgür bir ortam sağlamak için kurulan merkezin yöneticisi olan Ali Nesin'in başına gelen yaralanma olayı da geçtiğimiz ay yaşandı.

Matematik profesörü Ali Nesin

İddiaya göre olay şöyle gelişti; Köyde liselilere yönelik matematik yaz kampları ve lisans/lisansüstü matematik yaz kampları dışında birçok etkinlik ve çalıştaylar, konferanslar, kurumsal toplantılar ya da birkaç günlük kış kampları da organize eden Ali Nesin geçtiğimiz haftalarda Selçuk Devlet Hastanesi'ne giderek karnındaki bir yara için görevlilere pansuman yaptırmak istedi. Sağlık ekipleri yaranın bıçakla olduğunu fark ettiği için durumu jandarmaya adli vaka olarak bildirdi. Yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Ünlü yazar Aziz Nesin'in yıllar önce söylediği, "Türk halkının yüzde 60'ı aptaldır" sözleri büyük tepki çekmişti.

ALI NESIN KIMDIR?

1956 yılında İstanbul'da doğan Ali Nesin, Paris VII Üniversitesi'nden mezun oldu. Nesin daha sonra matematikten "maitrise" derecesini aldı. Sonrasında Yale Üniversitesi'nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan Nesin, 1987-1989 seneleri arasında Notre Dame Üniversitesi'nde yardımcı doçent, ardından 1995 senesine kadar Kaliforniya Üniversitesi'nde doçent ve daha sonra profesör olarak görev yaptı. Babası Aziz Nesin'in ölümü üzerine yurda dönüş yaptı.