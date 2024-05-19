İki genç kızdan haber alınamıyor

İZMİR'İN Menderes ilçesinden İZBAN'la yola çıktıkları tespit edilen 16 yaşındaki Rojda Çelik ile 19 yaşındaki Bengüsu Bütüner'den üç gündün haber alınamıyor. Gençler en son cuma akşamı saat 23.00'te Selçuk'ta görüldüğü bildirildi. Kendilerinden haber alınamayan genç kızların aileleri ise perişan durumda.Aileler tüm aramalarına rağmen ulaşamadıkları kızları için polise kayıp ihbarında bulundu. Öte yandan iki gencin en son Denizli'de görüldüğü iddia edildi. Son olarak Denizli Çınar Meydan'ında MOBESE kameralarına yansıdığı iddia edilen 2 genç kızın Denizli'de olduğu düşünülüyor. Polisin arama çalışmalarına devam ettiği olayla ilgili aileler kızlarını görenlerin polise başvurmalarını istedi.