‘Oğlumu dayakçı dededen kurtarın’

İtalya'da doğan, babasıyla İzmir'de yaşayan Leo adlı çocuğun, İtalyan annesi tarafından açılan velayet davası sonucu annesine verilmesinin ardından zorla götürülmesi görüntüleri, sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden oldu. Görüntülerde, çocuğun dedesi tarafından zorla alındığı görülürken, baba Demirbilek Yiğit ise, "Oğlum onu istemiyor. Bana yardımcı olun. Dayakçı dedenin elinden oğlumu kurtarın" diyerek çaresizliğini gözyaşlarıyla dile getirdi.

'AYRILMAK İSTEMİYOR'

İtalya'da dünyaya gelen, son beş yıldır İzmir'de babası Demirbilek Yiğit'le (46) yaşayan Leonardo Maximus Yiğit'in (8), İtalyan anne Ilaria Alassondra Sassone'nin (34) polis ve dede zoruyla alması yankı uyandırdı. İstanbul Havalimanı'nda oğlu Leo'nun yurt dışına çıkış yapması durumunda son bir kez görmek için beklediğini belirten baba Yiğit, "Annesi bir gram bile çocuğunu düşünmüyor. Onun amacı benden intikam almak" dedi.

Mahkeme tarafından tayin edilen bilirkişi psikologların çocuğun babasında kalması yönünde rapor vermesine rağmen, çocuğun annesine verilmesini çok yanlış bulduğunu dile getiren baba Yiğit, "Oğlumu zorla aracına bindiren dedesi Nicoles'e karşı da uzaklaştırılma cezası bekliyoruz. Oğlum Türkiye'den ve benden ayrılmak istemiyor" dedi.