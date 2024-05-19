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Haberler İzmir Vali Süleyman Elban’dan gençlere 19 Mayıs çağrısı

Vali Süleyman Elban’dan gençlere 19 Mayıs çağrısı

HABER MERKEZİ
Vali Süleyman Elban’dan gençlere 19 Mayıs çağrısı
İZMİR Valiliği, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda bir dizi etkinlik planlayarak, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere, kentin farklı noktalarında çeşitli programlar gerçekleştirecek. İzmir Valisi Süleyman Elban, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda coşkunun zirve yapacağını söyledi. Özellikle gençlere çağrıda bulunan Vali Elban, "Her millî bayramımızda olduğu gibi 19 Mayıs'ta da başta gençlerimiz olmak üzere tüm İzmirli hemşehrilerimi, etkinliklerimize katılmaya, özellikle Cumhuriyet Meydanı'mızı doldurmaya davet ediyorum" dedi. Kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda saat 09.30'da yapılacak çelenk sunma töreninin ardından kutlama programının saat 10.00'da başlayacağı bildirildi.
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