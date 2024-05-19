Yeşil sahanın tek kızı

İzmir Buca'da yaşayan sporcu Belinay Şimşek, mahallesinde bayan futbol takımı olmadığı için U13 erkek takımı ile antrenmanlara katılsa da henüz maçlara çıkamıyor. Annesi Sibel Şimşek, kızının maçlarda oynayabilmesi için yasal olarak izin verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yaşıtı erkeklerle aynı futbol takımında stoper olarak görev alan İzmir'deki tek kız sporcu Belinay, "Ben çok iyi kale korurum" dedi.

'KATKI SAĞLAMALIYIM'

"Atatürk sadece bu ülkenin insanlarına değil onu anlamak isteyen herkese sözleri ve yaptıklarıyla örnek olmuştur" diyen Şimşek, "Benim de hayallerimi gerçekleştirmem için sadece futbolu iyi oynamam yetmez, derslerimin de iyi olması gerekir. Kendi ayaklarının üstünde durup yaptığım işlerle ülkeme katkı sağlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

'GURUR DUYUYORUZ'

Şirinyerspor Kulübü'nde 8 aydır antrenmanlara katılıp kendini geliştiren Şimşek, "Ben kalenin önündeki alanı korumakla görevliyim. Erkek arkadaşlarım top gelirse düşeceğimi, canım acırsa ağlayacağımı falan düşünüyorlar. Oysa ki canı acıyan her insan ağlayabilir" dedi. Kızlarının çabasını takdir eden anne Sibel ve baba Reis Şimşek de "Onun hayal ettiği yere gelmesini çok isteriz. Belinay'la da gurur duyuyoruz. O ne yaparsa güzel yapar" yorumunda bulundu.

'LİSANSLI OLARAK OYNAYABİLİR'

BELİNAY'IN erkeklerle birlikte maçlara çıkmasının mümkün olmadığını belirten TFF eski Yönetim Kurulu Üyesi Talat Papatya, "Talimatlarda açık bir engel yok ancak kadın futbolu farklı kategoride oynandığı için bayan futbolcu erkek takımında oynayamıyor. Sadece kadın takımlarında lisanslı olarak oynayabilir. FIFA'nın transfer kurallarında dahi kadın futbolu ayrı düzenlendiği için erkeklerden farklı kuralları var" açıklamasında bulundu.