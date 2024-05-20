Acıların gölgesinde umut dayanışması

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 6 Şubat'taki depremlerde, Ebrar Sitesi'nde eşi Barış Körük (30) ile oturan Fikriye Aybüke Körük (26) enkaz altında kaldı. Körük'ün annesi Fadime Gökçe (56), Adana'dan Kahramanmaraş'a gelerek deprem sonrası arama çalışmalarını takip etmeye başladı. Çalışmaların 6. gününde damadının cenazesi çıkarılırken, kızına ait bir iz bulunamadı. Fadime Gökçe, DNA örneği verip, kayıp başvurusunda bulundu. Fikriye Aybüke Körük'ün, depremin 2. gününde İzmir'de bir hastaneye sevk edildiği belirlendi. 10 Şubat'ta giriş yaptığı öğrenilen Körük, burada iddiaya göre, tedavi gördükten sonra hastaneden ayrıldı. İzmir'e gelen Gökçe, kızını burada da bulamadı.

GÜNLERDİR ARANIYOR

Marangoz Mehmet Atay ile internetten kıyafet satan Ebru Atay (47) çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Veli Eren Atay, 15 Temmuz'da Çeşme'ye gitti. Görgü tanıkları ve kamera kayıtlarına göre, Atay'ın birlikte eğlenmeye geldiği 4 arkadaşı saat 02.30 sıralarında mekandan ayrıldı. Atay ise mekandan saat 04.00 sıralarında çıktı ve bir daha haber alınamadı. En son annesiyle 16 Temmuz saat 01.00'de telefonda görüşen Veli Eren Atay'ın (19), kendisini merak etmemelerini söylediği öğrenildi. Oğullarının hayatından endişe eden Ebru- Mehmet Atay çifti, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu. Veli Eren Atay'ın 309 gündür aranıyor.

ANNELER KARŞIYAKA'DA BULUŞTU

Çocuklarının bulunması için kapı kapı gezen Atay çifti, sosyal medya üzerinden açtıkları hesap ile çocuğunu aramaya başladı. Fadime Gökçe de Ebru Atay'a ulaşarak yardım istedi. Bunun üzerine Ebru Atay, Veli'yi bulmak için açtıkları hesaptan Fikriye Aybüke Körük için de paylaşımlar yaptı. Evlat acısı çeken iki anne daha sonra birbirleriyle iletişim kurarak acılarını paylaştı ve geçen gün Karşıyaka'da bir araya geldi.

ÇOCUKLARINI ÖZLÜYORLAR

Kızı Fikriye Aybüke Körük'ü aramaya devam ettiğini belirten Fadime Gökçe, "Veli Eren'e çok üzüldüm, sanki içim parçalandı. Ebru Hanım'a kızımın fotoğraflarını gönderip, oğlunu aradıkları sosyal medya sayfasından paylaşmasını rica ettim. Kızımın en son İzmir'de olduğunu bildiğim için buradan birine ulaşıp, destek istemem gerekiyordu. Artık Aybüke'nin sevdiği yemekleri yapmıyorum. Kahve içerken kızımın getirdiğini hayal ediyorum" ifadelerini kullandı. Gökçe ile parkta buluşan Ebru Atay, "Oğlum herkesle dosttu.Gündüz sanki bir işe gitmiş, okula gitmiş gibi hissediyorum ama gece gelip de yatağını boş gördüğüm zaman kahroluyorum" dedi.