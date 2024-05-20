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Haberler İzmir ESHOT İzmir'de 2 otobüs hattının kaldırıldığını duyurdu

ESHOT İzmir'de 2 otobüs hattının kaldırıldığını duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de iki otobüs hattının kaldırıldığı ESHOT Genel Müdürlüğü tarafınca duyuruldu. Yapılan açıklamada 921 numaralı Bostanlı İskele – Alsancak Gar ile 708 numaralı Menderes - Esbaş Aktarma Merkezi hatlarının kullanılmayacağı belirtildi.

SEMANUR ARSLAN
ESHOT İzmir’de 2 otobüs hattının kaldırıldığını duyurdu

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in otobüs ulaşımı ESHOT, iki otobüs hattının kaldırıldığını duyurdu. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre artık 708 numaralı Menderes-Esbaş Aktarma Merkezi otobüsü ile 921 numaralı Bostanlı İskele-Alsancak Gar otobüs hatları yapılmayacak.

ESHOT'tan yapılan duyuruda şu ifadeler kullanıldı: 121 No.lu Mavişehir Aktarma Merkezi – Konak ve 508 No.lu Menderes – Konak Hatlarımızın İşletime Açılması Nedeniyle; 921 No.lu Bostanlı İskele – Alsancak Gar ve 708 No.lu Menderes – Esbaş Aktarma Merkezi Hatlarımız İşletim Dışı Kalmıştır. Hemşehrilerimizin bilgisine sunarız.

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