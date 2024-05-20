İzmir’de renkli bayram

İzmir'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İzmirliler kutlamalara ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Törene İzmir Valisi Süleyman Elban, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Kemal Yeni, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler ile vatandaşlar katıldı. Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı göndere çekildi. Akrobatik bisiklet ve paten gösterisinin ardından öğrenciler dev Türk bayrağı ile Atatürk posteri açtı. Program, konfeti gösterisinin ardından sona erdi.