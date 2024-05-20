Türksat 6A’nın kritik ekipmanı İzmir’de üretildi

Türkiye'nin ilk yerli haberleşme uydusu olan TÜRKSAT 6A'nın yer istasyonuyla haberleşmesini sağlayacak bazı anten ve mikrodalga ekipmanlarının radyo frekans tasarımları Yaşar Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye'de yerli olarak geliştirilen ve ülkenin uzay alanındaki yeteneklerini daha da ileri götürmeyi amaçlayan ilk haberleşme uydusu projesi TÜRKSAT 6A projesi, TUSAŞ, ASELSAN, TÜBİTAK UZAY ve CTech ortaklığında gerçekleştirildi. Geçtiğimiz günlerde TÜRKSAT 6A'yla ilgili açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uyduya dair çalışmaların bittiğini, haziran ayı başında ABD'ye gidecek olan uydunun 8-14 Temmuz tarihleri arasında uzaya gönderileceğini söyledi. Yüzde 90 oranında yerli üretimle yapılan uydunun, CTech sorumluluğunda olan Telemetri Telekomut ve Mesafe Ölçüm (TTM) Alt Sistemi'ndeki bazı anten ve mikrodalga ekipmanların radyo frekans tasarımları ise Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Seçmen ve ekibi tarafından yapıldı. Radyo frekans tasarımı baz alarak mekanik tasarımı, üretimi ve tüm testleri CTech firması tarafından gerçekleştirilen ekipmanlar, alt sistemdeki diğer ekipmanlarla birlikte uyduya entegre edildi, sistem seviyesi testlerden başarı ile geçti ve temmuz ayında uzaya gönderilmeye hazır duruma geldi.

"YER İSTASYONUYLA HABERLEŞME SAĞLAYACAK"

"TÜRKSAT 6A Yerli Haberleşme Uydusu Geliştirilmesi ve Üretimi" projesi kapsamında Yaşar Üniversitesi Elektrik- Elektronik Mühendisliği laboratuvarlarında gerçekleşen çalışmalardan bahseden Prof. Dr. Seçmen, "Uydudaki TTM Alt Sistemi, özellikle uydunun yeryüzünden fırlatılıp yaklaşık 36 bin kilometre uzaklıktaki yer durağan pozisyonuna gelene kadar ve uydunun 15 yıldan fazla yaşam ömrü boyunca yer istasyonu ile haberleşmesini sağlaması dahil bazı kritik işlevleri üstleniyor. TTM Alt Sistemi; uydu fırlatıldıktan sonra uydunun yer istasyonu ile haberleşmesini sağlayan alt sistemdir ve uyduya gönderilen tüm komutların ve uydudan gelen tüm verilerin iletilmesinden sorumludur. Uydu ile tüm haberleşme TTM Alt Sistemi üzerinden gerçekleştiği için bu alt sistemin performansı uydunun kontrolü, yönetimi ve gözlemi için büyük önem taşıyor" dedi.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Levent Kandiller ise projeyle ilgili şunları söyledi:

"Prof. Dr. Mustafa Seçmen'in daha önceki birikimleriyle yaptığı radyo frekans tasarımlarıyla katkı verdiği bu projeyle birlikte, üniversitemizde uzayla ilgili gerçekleşen 3 çalışmamız oldu. Antenin frekans tasarımı ve iletişim radyosunun frekans tasarımına göre özel bir anten üretildi. Sistem testleri de başarıyla geçti, uzaya fırlatılmasını bekliyoruz. Tasarlanan parçalar önemli çünkü uydu fırlatılırken iletişimi sadece bu anten sağlayacak ve uydunun fırlatılmasından yörüngeye oturmasına kadar geçen süreçteki bütün iletişim bu antenle sağlanacak. O yüzden bu çalışmayı çok önemsiyoruz ve kendisini tebrik ediyoruz" diye konuştu.