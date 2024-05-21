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Haberler İzmir 15 kurşunla vurulan Derya hoca ayağa kalktı

15 kurşunla vurulan Derya hoca ayağa kalktı

FATİH ŞENDİL
15 kurşunla vurulan Derya hoca ayağa kalktı

EGE Üniversitesi'nde Öğretim Görevlisi olan Doç. Dr. Yusuf Yılmaz (38), geçtiğimiz Ocak ayında, boşanma aşamasındaki eşi Doç. Dr. Derya Uzelli'yi (38) kayınvalidesinin evinin önünde silahla vurmuştu. Olay anında, 4 yaşındaki kızını, kanlar içinde kalan eşinin elinden almak isteyen cani adam, arbede sırasında yanlışlıkla evladını da vurmuş ve ölümüne sebep olmuştu.

GÜÇ DEPOLUYOR

KIZI Lidya'yı kucağına aldığında nefes almadığını gören Yılmaz, o anda olay yerine koşan kayınvalidesi Dilek Uzelli'yi (61) öldürüp, ardından da kendi hayatını sonlandırmıştı. Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Derya Uzelli Yılmaz yaralı olarak kurtuldu. Vücudu ve bacaklarına aldığı 15 mermi yarası ile ağır şekilde hastaneye kaldırılan Uzelli, yaşam savaşını kazandı. Çok sayıda ameliyat geçirip hayata tutunan Uzelli, artık yürüyor. Sakat kalması için kurşun yağmuruna tutulan genç akademisyen, tüm acılarına rağmen büyük bir çaba sarf ederek iyileşmeye devam ediyor. Bugünlerde, İzmir dışında babaannesinin evinde güç depolayan Uzelli'nin en büyük üzüntüsünün sosyal medyada kendisi ile ilgili yapılan yorumlar olduğu kaydedildi.

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