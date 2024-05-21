Bayraklı’da çöp kamyonlu eylem

BAYRAKLI Belediyesi'nde yaşanan maaş ve yemek ücretleri krizi hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta memurların iş bırakma eylemleri bu kez işçilere sıçradı.

'TAM KADRO EYLEM'

MEMURLARIN da katıldığı eylemde işçiler çöp kamyonlarını belediye binasının önüne dizerek yol kapatırken metrelerce uzunlukta konvoy oluştu. İşçilerle trafikte kalan vatandaşlar arasında yer yer gerginlikler de yaşandı. Bayraklı Belediyesi'de görevi devreden Serdar Sandal'ın ardından mali yapıyı düzeltmek için çalışmalar sürerken maaş ödemelerinde yaşanan sorunlar çözülemiyor. DİSK Genel İş 6 No'lu Şube Sekreteri Muhsin Akıncı, "Bayraklı işçisi geçinemiyor. Bayraklı Belediye Başkanlığı ve yönetimine sesleniyoruz; zaten ödediğimiz ağır vergilerden dolayı ilk 4 aydan sonra yüzde 20 ve 27 kesinti bizleri ağır koşullarda yaşam hakkımızı elimizden alırken biz de maaş nedeniyle kiramızı, faturalarımızı ödeyemiyoruz. Temel gıda ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz" diye konuştu.

"GEÇİNEMİYORUZ"

6 Nolu Şube Başkanı Değer Yıldız ise, "İlk defa Bayraklı Belediyesi'nin tüm emekçileri tek kadro burada. Eğer en kısa sürede maaşlarımız ödenmez, haklarım verilmez, ödenmez, biz günümüzde bunu alamazsak Bayraklı Belediyesi sınırları içerisinde oturan vatandaşlarımızın da bilgisi olsun. Kesik zamanlı hizmet vereceğiz" dedi.