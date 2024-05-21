Bornova 5 aydır toz dumana terk edildi

İZMİR'İN Bornova ilçesinde, boş araziye dökülen hafriyat malzemeleri rüzgarın da etkisi ile çevrede tozu dumana katıyor. Kazım Dirik Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, İZSU'nun kazı çalışmalarından çıkarttığı toprağın bu arazide depoladığını, yaklaşık 5 aydır ne kapı pencere açabildiklerini ne de balkonlarına çamaşır asabildiklerini söyledi.

BALKONA BİLE ÇIKILMIYOR

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri tarafından geçen Şubat ayında Bornova bölgesinde iddiaya göre alt yapı çalışması başlatıldı. İZSU'nun taşeron firma aracılığıyla yürüttüğü öne sürülen kazılardan çıkan toprak da Yüzbaşı İbrahim Hakkı Caddesi ile İstiklal Mahallesi'nin kesişiminde bulunan Bornova Viyadüğü yakınındaki boş arazide depolanmaya başladı. Yaklaşık 5 ay önce başlayan çalışmalar nedeni ile bölgeye gelen iş makinaları sürekli çalışma yaparken, Kazım Dirik Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların hayatı adeta zindana döndü. Kazılardan çıkan toprağın boşaltılması ya da kamyonlara yüklenmesi sırasında rüzgarın da etkisi ile etrafın toz duman olduğundan şikayetçi olan vatandaşlar, "Sabah ortalama saat 8 gibi başlayan çalışmalar akşam mesai saatlerine kadar devam ediyor. Kamyonların sürekli buraya gelip gitmesinden dolayı hem gürültü, hem de buraya boşalttıkları hafriyat yüzünden etraf toz duman oluyor. Kapı pencere açamıyoruz. Balkonlarımıza çıkıp oturamıyoruz. 5 aydır mağduruz" diye konuştu.

TİRE'DE YAN YATAN ELEKTRİK DİREKLERİ TEHLİKE SAÇIYOR

TİRE'NİN, Akkoyunlu köyü Eğercili mevkiinde bulunan beton elektrik direkleri tehlike saçıyor. Söz konusu direklerin çoğunun yan yatıp devrileme tehlikesi yaşadığını belirten köylüler, sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle adeta canlarından bezdiklerini kaydettiler.

TARIMI DA ETKİLEYEBİLİR

HAFİF bir rüzgar çıktığında bile sarkan elektrik tellerinin birbirine değmesi sonucu arıza ve kesintiler yaşandığını anlatan vatandaşlar, "Geçen yıl sarkan teller nedeniyle sorun yaşadığımızı yetkililere ilettik. Şirket yetkilileri sarkan telleri gerdiler. Bu kez de direkler yan yatmaya başladı. Fırtınalı havalarda yan yatan direkler devrilirse çok uzun süreler bölgede enerji kesintisi yaşanır. Enerji kesintileri tarımsal faaliyetlerimizi felç eder. Direklerin bir an önce sağlamlaştırılarak, enerji nakil hatlarının yenilenmesini istiyoruz" diye konuştular.

BUCA HASANAĞA PARKI PLASTİK TABAK ÇÖPLÜĞÜNE DÖNDÜ

İZMİR'İN Buca ilçesinde yer alan ve Büyükşehir Belediyesi'nin idaresinde bulunan Hasanağa Bahçesi'nde sağa sola rastgele atılan çöpler vatandaşı kızdırdı. Kentin sayılı dinlenme ve eğlenme alanlarından biri olan Buca'daki Hasanağa Bahçesi, son günlerde duyarsız bazı vatandaşlar tarafından kirlenmeye başladı. Yasak olmasına rağmen bahçenin yakınında seyyar araç ile pilav satışı yapıldığını aktaran vatandaşlar, bunun yanında buradan alış veriş yapan insanların yediklerin pilavdan geriye kalan kağıt tabakları da sağa sola bıraktıklarını söyledi.

'ÇEVRE KATLİAMIDIR BU'

ÖZELLİKLE hayvan sever kişilerin sokaktaki kedi ve köpekleri beslemek için bu pilavcıdan alış veriş yapıp, kağıt tabakları da rastgele bahçenin içerisine bıraktığını ifade eden vatandaşlar, "Yetkililerden bu sorunun önüne geçilmesini istiyoruz. Hasanağa Bahçesi düzenli olarak temizlense bir sorun yok ancak her gelen bu şekilde çöpünü bıraktığında ortaya hoş manzaralar çıkmıyor. Dolan çöpler zamanında boşaltılmadığı gibi, sağa sola atılan kağıt tabaklarda toplanmıyor. Hepimiz hayvan severiz ancak hayvan sever olacağız diye çevre katliamı yapmanın anlamı yok. Bu duruma yetkililerce bir çözüm getirilmeli" diye konuştu.