İzmir’de kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri satan şüphelilere yönelik Gazi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

2 elektronik sigara doldurma makinesi, 1 hava kompresörü, 370 TAPDK bandrollü, 102 bin 480 içi doldurulmuş makaron, 181 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ve 240 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.