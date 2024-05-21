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İzmir'de kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika İzmir Haberi... İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtilen kaçak sigara ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
İzmir’de kaçak sigara operasyonu: 5 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün ve tütün mamulleri satan şüphelilere yönelik Gazi Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

2 elektronik sigara doldurma makinesi, 1 hava kompresörü, 370 TAPDK bandrollü, 102 bin 480 içi doldurulmuş makaron, 181 kilogram bandrolsüz sarmalık kıyılmış tütün ve 240 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemelerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 200 bin TL olduğu belirtildi.

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