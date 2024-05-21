İzmir’in geleceğinin şekilleneceği zirve yarın başlıyor…

İzmir'in, kentsel dönüşümüne uzun vadeli projeksiyon tutacak zirve Yeni Asır'ın öncülüğünde Ticaret Odası Kongre Salonu'nda yarın gerçekleştirilecek. Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İTO Başkanı Mahmut Özgener, Sabah, Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, sektör temsilcileri ve uzman akademisyenler katılacak.

"SORGULAMAK ZORUNDAYIZ"

Türkiye'nin, geçen yıl Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen ve asrın felaketi diye anılan büyük depremlerle sarsıldığını hatırlatan Sabah, Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, 'Bu depremler, yaşadığımız konutların güvenilirliğini, kentlerimizin sunduğu yaşam alanlarının kalitesini en baştan düşünmeye ve sorgulamaya zorladı" dedi.

İZMİR 1. DERECE DEPREM BÖLGESİ

Kentsel dönüşüm kavramının sadece binaları yeniden inşa etmenin ötesinde ele alınması gerektiğinin altını çizen Uzman, "Afetleri, iklim değişikliğinin etkilerini, göçleri, krizleri, enerji verimliliğini de hesaba katmak ve bunların etkilerine karşı nasıl daha dirençli yaşam alanları inşa edebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Deprem, iklim değişikliği, göçler gibi geleceğimizi tehdit eden sorunlara karşı kentsel dönüşümü nasıl ele almalıyız? sorusundan yola çıkarak 1. derece deprem bölgesi olan İzmir'de, gayrimenkul ve yapı sektörünün tüm paydaşlarının katılımıyla bir araya geliyor ve önümüzdeki 10 yılın en önemli konusu olacak kentsel dönüşümün yol haritasını ele alıyoruz. Bu önemli zirveye ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ

22 Mayıs 2024 – İZMİR TİCARET ODASI KONGRE SALONU

09:30 – 09:45 Açılış Konuşması Sn. Ceyda Uzman

Sabah,Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve

Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi

09:45 – 10:00 Açılış Konuşması Sn. Mahmut Özgener

İzmir Ticaret Odası Başkanı

10:00– 10:30 Açılış Konuşması Sn. Vedad Gürgen

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı

10:30 – 10:45 Açılış Konuşması Sn. Dr.Süleyman Elban

İzmir Valisi

10:45– 11:45 Panel Gayrimenkul Sektörünün Gözünden Kentsel Dönüşüm

Moderatör Sn. Dilek Güngör

Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı

Konuk Sn. Azat Yeşil

İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Levent Eyüboğlu

Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Batuhan Tozburun

Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü

Sn. Aycan Fenercioğlu

Fenercioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı

Sn. Necmi Okumuş

İzmir Ticaret Odası 71.Mühendislik Grubu Meclis Üyesi

11:45– 12:00 Özel Oturum Sn.Banu Behram Kuran

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Dış Finansman Dairesi Başkanı

12:00– 12:15 Özel Oturum Sn. Fatma Gençosmanoğlu

Doğal Afet sigortaları Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı

12:15– 13:15 Panel Sürdürülebilir Dönüşüm

Moderatör Sn. Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı

Konuk Sn. Deniz Aydemir

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Dönüşüm Alanları 5. Daire Başkanı

Sn. İsmail Karaman

Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi

Sn. Halit Ergin

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürü

Sn.Osman İnce

Novada Şirketler Grubu Genel Müdürü