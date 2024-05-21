İzmir’in geleceğinin şekilleneceği zirve yarın başlıyor…

İzmir'in, kentsel dönüşümüne uzun vadeli projeksiyon tutacak zirve Yeni Asır'ın öncülüğünde Ticaret Odası Kongre Salonu'nda yarın gerçekleştirilecek. Kentsel Dönüşüm Zirvesi'ne, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İTO Başkanı Mahmut Özgener, Sabah, Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, sektör temsilcileri ve uzman akademisyenler katılacak.
"SORGULAMAK ZORUNDAYIZ"
Türkiye'nin, geçen yıl Kahramanmaraş ve Hatay'da meydana gelen ve asrın felaketi diye anılan büyük depremlerle sarsıldığını hatırlatan Sabah, Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, 'Bu depremler, yaşadığımız konutların güvenilirliğini, kentlerimizin sunduğu yaşam alanlarının kalitesini en baştan düşünmeye ve sorgulamaya zorladı" dedi.
İZMİR 1. DERECE DEPREM BÖLGESİ
Kentsel dönüşüm kavramının sadece binaları yeniden inşa etmenin ötesinde ele alınması gerektiğinin altını çizen Uzman, "Afetleri, iklim değişikliğinin etkilerini, göçleri, krizleri, enerji verimliliğini de hesaba katmak ve bunların etkilerine karşı nasıl daha dirençli yaşam alanları inşa edebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Deprem, iklim değişikliği, göçler gibi geleceğimizi tehdit eden sorunlara karşı kentsel dönüşümü nasıl ele almalıyız? sorusundan yola çıkarak 1. derece deprem bölgesi olan İzmir'de, gayrimenkul ve yapı sektörünün tüm paydaşlarının katılımıyla bir araya geliyor ve önümüzdeki 10 yılın en önemli konusu olacak kentsel dönüşümün yol haritasını ele alıyoruz. Bu önemli zirveye ev sahipliği yapmanın haklı gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
İZMİR KENTSEL DÖNÜŞÜM ZİRVESİ
22 Mayıs 2024 – İZMİR TİCARET ODASI KONGRE SALONU
09:30 – 09:45 Açılış Konuşması Sn. Ceyda Uzman
Sabah,Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve
Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi
09:45 – 10:00 Açılış Konuşması Sn. Mahmut Özgener
İzmir Ticaret Odası Başkanı
10:00– 10:30 Açılış Konuşması Sn. Vedad Gürgen
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Yardımcısı
10:30 – 10:45 Açılış Konuşması Sn. Dr.Süleyman Elban
İzmir Valisi
10:45– 11:45 Panel Gayrimenkul Sektörünün Gözünden Kentsel Dönüşüm
Moderatör Sn. Dilek Güngör
Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü ve Köşe Yazarı
Konuk Sn. Azat Yeşil
İzka İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Levent Eyüboğlu
Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Batuhan Tozburun
Tanyer Yapı Zemin Grubu Koordinatörü
Sn. Aycan Fenercioğlu
Fenercioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Sn. Necmi Okumuş
İzmir Ticaret Odası 71.Mühendislik Grubu Meclis Üyesi
11:45– 12:00 Özel Oturum Sn.Banu Behram Kuran
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Dış Finansman Dairesi Başkanı
12:00– 12:15 Özel Oturum Sn. Fatma Gençosmanoğlu
Doğal Afet sigortaları Kurulu Yönetim Kurulu Başkanı
12:15– 13:15 Panel Sürdürülebilir Dönüşüm
Moderatör Sn. Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu
İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı
Konuk Sn. Deniz Aydemir
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Dönüşüm Alanları 5. Daire Başkanı
Sn. İsmail Karaman
Müteahhitler Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi
Sn. Halit Ergin
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürü
Sn.Osman İnce
Novada Şirketler Grubu Genel Müdürü