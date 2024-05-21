Kemeraltı’na turist yağmuru

2024'te kruvaziyerle gelen Avrupalı ve Çinli misafirlerini ağırlayacak olan İzmir'de, özellikle Kemeraltı esnafı turist dopingi yaşıyor. Hem yurt içi hem yurt dışı çalışmalar sonucunda bu yıl 70'in üzerinde kruvaziyerin rezervasyon yaptırdığı öğrenildi. Yıl sonuna kadar yüz binlerce turisti misafir ettiklerini belirten Kemeraltı esnafı, "Bu destinasyon bizim için gerçek can suyu oldu" dedi.

TOPLAM 9 BİNE YAKIN YOLCU

İzmir Alsancak Limanı, uzun bir aradan sonra 13 Mayıs'ta 2 kruvaziyer gemisine ev sahipliği yapmıştı. Art arda limana yanaşan 'MSC Divana' ve 'Vista' isimli kruvaziyer gemilerinden 5 binden fazla yolcu inmişti. Dün ikinci kez İzmir Limanı'na yanaşan MSC Divina kruvaziyer gemisi, kente 3 bin 641 yolcu daha getirdi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular, başta Kemeraltı olmak üzere şehir merkezinin yanı sıra Bergama ve Efes antik kentleriyle Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti. İzmir esnafında büyük memnuniyet yaratan turist akını, kent ekonomisine de katkı sağladı. Kruvaziyer turizminin doğru adımlarla arttığını kaydeden İzmir Deniz Ticaret Odası Başkanı Yusuf Öztürk, "Uzun yıllardan sonra ilk defa 2 gemi aynı anda geldi. Bu sene İzmir Limanı özelinde düşünürsek yaklaşık 100 bin yolcuyu çok rahat bir şekilde geçeceğiz. Yaklaşık 70'den fazla sefer yapılacak. Bu rakamlar sadece İzmir limanı için. Bölgemizde Çeşme ve Kuşadası Limanlarının da bu turist akınından yararlanacak. Kuşadası Limanı'na 550, Çeşme Limanı'na 103 gemi ile birlikte 2 milyonu aşkın turist taşınacak" ifadelerini kullandı.

TÜRK YEMEKLERİNE YOĞUN İLGİ

UZUN yıllardan sonra turist sayısındaki hızlı yükseliş, esnafın da yüzünü güldürdü. Kemeraltı esnafından Yiğit Efe, "Önümüzdeki günlerde Kemeraltı esnafı olarak bizleri tanıtan etkinliklere hız vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu tanıtımlarla çok rahat bir şekilde bu yılı geçirip, önümüzdeki yıl ise bu rakamları ikiye katlayabiliriz. Bu kruvaziyer gemilerinden gelen turistlere özel ilgi ve büyük kolaylıklar gösteriyoruz. Tüm Kemeraltı esnafı olarak birlikte ve beraberlik içinde bu misafirleri en iyi şekilde ağırlayıp gönderiyoruz" dedi.

Gemilerin limanda geceleme yapmadan ayrıldığını belirten Yiğit Efe, "Sabah gelip akşama doğru hareket ediyorlar. Kruvaziyer yolcularımız, başta döner, Türk yemekleri, Türk kahvesi ve tatlılarımıza yoğun ilgi gösteriyor. Hem yiyorlar hem de yanlarında götürüyorlar. Bir çoğu da Kızlarağası hanında alışveriş yapmadan kentten ayrılmıyor. Bu sebeple hem yiyecek içecek satan esnafımız, hem de hediyelik eşya satan esnafımız durumdan memnun" dedi.