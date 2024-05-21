Ucuza çay içmenin şartı kibarca sipariş vermek

İZMİR'İN Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda çay ocağı işleten Bülent Sıvacı, işletmesine astığı fiyat listesiyle fark yarattı. Müşterilerinin kendisinden çay sipariş ederken kullandığı dile özen göstermelerini bekleyen Sıvacı, çay fiyatını da buna göre belirliyor. Sempatik esnafın dükkan camına astığı listede fiyatlar ise şöyle: "Çay ver 30 TL, Çay gönder 25 TL, Çay Versene 20 TL, Çay Verir misin? 10 TL. Listenin en uygun fiyatlı siparişi ise, "Bülent bey müsaitseniz çay alabilir miyim? 10 TL." Müşterilerin fiyatları görünce daha kibar bir dil kullanmaya başladığını dile getiren Sıvacı, "Aynı zamanda dikkat de çekiyor. İnsanların yüzünde tebessüm oluşuyor" dedi.