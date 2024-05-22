Bayraklı’da belediye koridorlarında eylem

BAYRAKLI Belediyesi'nde maaşlarını eksik alan memurlar ilginç bir eyleme altına imza attı. Memurlar bu sefer belediye binası içerisinde eylem yaptı, koridor koridor gezdi. Memurlar, "Ekmek yoksa barış da yok" diye slogan attı. Bayraklı Belediyesi'nde yaşanan mali kriz memur ve işçi maaşlarını vurdu. Memurlar maaşlarından 20 bin TL kesintiye gidildi. İşçiler ise yüzde 30 eksik maaş aldı. Belediye bahçesinde her gün eylem yapan memurlar bu kez belediye binası içerisinde eylem yaptı. Çalışanlar; koridor koridor gezdi. Slogan attı. Geçen Pazartesi günü DİSK üyesi işçiler belediye binası önünde eylem yapmıştı.