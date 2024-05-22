Çeşme ve Güzelbahçe’de imar planlarına yapılan itirazlar reddedildi

ÖZELLEŞTİRME kapsamına alınan Çeşme ve Güzelbahçe'deki hazine arazilerinin imar planlarına yapılan itirazlar reddedildi. Özelleştirme İdaresi tarafından yapılan planlar kesinleşmiş oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla özelleştirme kapsamında alınan bazı parsellerin imar planları değiştirilmişti. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan imar planlarına göre mülkiyeti Hazine'de bulunan bu parsellerde yapılaşmanın önü açılmıştı. İmar planı değişiklikleri Resmi Gazete ilanı ile birlikte askıya çıkarılmıştı. Askıya çıkan imar planlarına yapılan itirazlar değerlendirildi. Planlara yapılan itirazları değerlendiren Özelleştirme İdaresi itirazları reddetti.