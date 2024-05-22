En çok bal üreten iller listesinde İzmir 5. sırada

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, 2023 yılında bal üretim miktarının 114 bin 886 ton olduğunu, en fazla kovana sahip illerin Muğla, Ordu, Adana, Mersin, İzmir; en fazla bal yapan illerin Ordu, Adana, Muğla, Sivas ve İzmir olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ender Yarsan, 20 Mayıs Dünya Arı Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 10 bini aşan çiçekli bitki türü ile Avrupa'nın en geniş florasına sahip olduğunu söyledi. Yarsan, "Bunların yaklaşık 3 bine yakını da ülkemiz için endemik niteliktedir. Dolayısıyla Türkiye, bal arısı gen çeşitliliği açısından da oldukça zengindir. Dünya bitki florasının yaklaşık yüzde 75'inin bulunduğu ülkemiz gerek iklim şartları, gerek bitki örtüsü ve coğrafik özellikler açısından arıcılık faaliyetleri için oldukça uygun bir ortamdır. Ülkemiz kovan sayısı ve bal üretimi açısından dünyada yakın zamana kadar hep ilk 3 ülke arasında olmuştur" diye konuştu.