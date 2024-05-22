İzmir’de 7 saatlik su kesintisi 22 Mayıs Çarşamba

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün hangi ilçelerde ne kadar süreli su kesintisi olacağı merak ediliyor. İZSU bugüne ait planlı su kesintilerini paylaştı. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte İzmir su kesintisi detayları...
BERGAMA BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA
22.05.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KAZIMDİRİK
22.05.2024 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME CUMHURİYET
22.05.2024 saat 09:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ATAŞEHİR, YENİ MAHALLE
22.05.2024 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR YURDOĞLU, YÜZBAŞI ŞERAFETTİN, UZUNDERE
22.05.2024 saat 09:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN MORDOĞAN
22.05.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN İSKELE
22.05.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA BAHARİYE, BAHÇELİEVLER
22.05.2024 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ORHANGAZİ, KÖFÜNDERE, ÇAYLI, HORZUM, ÇAMYAYLA, EMİRLİ, ALAŞARLI, KIZILCAAVLU, YEŞİLKÖY 22.05.2024 saat 09:00 ile 16:00 arasında yaklaşık 7 saat su kesintisi olacaktır.