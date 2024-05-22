Saçlarına kavuştu şimdi sıra kollarında

KONYA'DA 3 aylıkken evde çıkan yangında kollarını kaybeden, yüzü ve vücudunun ise büyük bölümü yanan Sinem Tezcan (9), İzmir'de kuaför Yasin Kirazlı'nın hazırladığı perukla hayalini kurduğu saçlara kavuştu.

PROTEZ YAPILACAK

AYAKLARIYLA resim yapmasından etkilendiği küçük kızı İzmir'e getiren Kirazlı'nın girişimi ve hayırseverlerin desteğiyle şimdi Sinem'e protez ve ortez merkezi sahibi Mustafa Ünlü tarafından protez kollar yapılacak

Küçük kız yapılacak cerrahi müdahalenin ardından protez kollarıyla hayatına kaldığı yerden devam edecek