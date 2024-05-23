‘Birlik olacağız başaracağız’

İZMİR Kentsel Dönüşüm Zirvesi, Yeni Asır Gazetesi ile Turkuvaz Medya Grubu işbirliği ve İzmir Ticaret Odası'nın da (İZTO) katkıları ile dün İZTO Kongre Salonu'nda gerçekleştirildi.

Riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının yanı sıra şehirlerin sosyal ve ekonomik açıdan gelişmesine rehberlik edecek kentsel dönüşüm zirvesine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Halit Ergin, İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Sabah, Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, sektör temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Protokol konuşmalarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'e plaket verildi.

'NEYİ BEKLİYORUZ?'

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen, İzmir'de 30 Ekim 2020'de 6.6 büyüklüğünde herkesi üzen bir deprem olduğunu ve bilinen bu afetin İzmir'i tehdit etmeye devam ettiğini söyledi.

İzmir'de, 6.7 veya 7.2 arasında deprem üretebilecek 21 tane fay hattı yer aldığını, bu fayların da zamanı dolunca deprem üretebileceğinin bilinen bir gerçek olduğunu vurgulayan Gürgen, "Şu anda iki tane kırılmayı bekleyen iki fayımız var. Notlara göre bu fayda kırık olursa bir günde gece yarısına kadar 27 kez deprem olduğundan bahsediliyor. Yapı stokuyla ilgili elimizde veriler var. O zaman daha neyi bekliyoruz? Bakanlık olarak mikrobölgeleme etüt çalışmalarımız da devam ediyor" diye konuştu.

'DEPREM YAŞANACAK'

İZMİR'DE dönüştürülmesi gereken mahallelerin isimlerinin tek tek yazıldığını belirten Gürgen, " Karşıyaka'da Bahriye Üçok'tan başlıyoruz.

Aşağısında 2 No'lu bölge, denize yakın gecekondu bölgesi. Bayraklı'da Adalet, Manavkuyu Planlama Bölgesi, Bornova'da Çınar, Yıldırım Beyazıt, Barbaros, Gazi Osmanpaşa, Konak'ta Beştepe bölgesi, Konak'ta Hatay Planlama Bölgesi, tarihi bölgelerin içerisinden bahsedilmiş.

Şu aşamadan itibaren daha bekleyecek bir saniyeniz bile yok. Artık niye bekliyoruz?" ifadelerini kullandı.

İzmir'de geçmişte yaşanan depremlerden ve kenti etkileyecek deprem senaryolarından bahseden Bakan Yardımcısı Gürgen konuşmasına şöyle devam etti:

"1688 yılındaki depremin üzerinden 336 yıl geçmiş.

Sancak Kalesi zemine gömülmüş ve kale denize doğru 30 metre kaymış.

Bu deprem yaşanacak. O zamanki kayıtlara bakıldığında bu deprem Konya'ya kadar hissedilmiş. Bu saatten sonra beklemenin hiç kimseye bir faydası yok.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşadıklarımızın bir örneğini de burada yaşatmayın. İnsanlarımız bunu hak etmiyor. Şu anda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın burada kurduğu bir birim var. O birim şu anda herhalde bininci konutunu dönüştürmek üzere. Birlikte olursak biz bu işi başaracağız.

Yoksa o enkazın altında biz kalacağız."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Vedad Gürgen İzmirlileri depreme karşı uyardı.

'SEL SORUNU DA VAR'

İZMİR'İN sadece depremle ilgili değil, sel gibi doğal afetlerle de sıkıntısı olduğunu anlatan Gürgen, "Geçmişte İzmir'de taşkınların da büyük etkileri olmuş. Poligon Deresi, Meles Çayı, merkezdeki ve Kemalpaşa'daki dereler. Manda Çayı o kadar çok var ki. Elimizdeki senaryolara ve raporlara göre eğer Menemen'deki Asarlık Deresi taşarsa 466 kişiyle 1578 kişiyi etkileyebilecek şekilde bir selle karşı karşıyayız. Bunlar için de kahin olmaya gerek yok. Yine benzer şekilde Aliağa'da da böyle bir sel taşkın riskimiz var" diye konuştu. Gürgen, İzmir'deki olası doğal afetlere karşı her derdin devasının kentsel dönüşümde olduğunu, kimlerin hangi işlerden sorumlu olduğunun eylem planlarında yer aldığını anlattı.

ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

Vedad Gürgen, şunları söyledi: "Biz kentsel dönüşümün nasıl yapılacağı ile ilgili 2020 yılındaki pandemi zamanlarında İzmir'de toplantılar ve bununla ilgili bir yol haritası çalışması yaptık. Bu da tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmaydı."

Sabah, Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, iklim değişikliğinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

'YOL HARİTASI OLACAK'

SABAH, Yeni Asır, Daily Sabah Reklam Genel Müdürü ve Yazılı Medya İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, pandemi süreci ve iklim değişikliği ile birlikte afetlerin artık dünyamız ve ülkemizin önemli bir gerçeği haline geldiğini aktardı.

ÖNEMLİ KATKILAR

UZMAN, "Değişen dünya düzeni, kentsel dönüşüm kavramını sadece binalarımızı yeniden inşa etmenin ötesinde de ele almamız gerekliliğini zorunlu kılmıştır. Bu süreç içerisinde iklim değişikliğinin etkilerini, göçleri, krizleri, enerji verimliliğini de hesaba katmamız gerekliliği de olmuştur. Tüm bu değişkenlere bağlı olarak depreme karşı nasıl dirençli binalar inşa edeceğimizin konusu ülke gündemimizin de en başında yer alan konuların arasında bulunuyor. Zirvemizin önümüzdeki dönemde Türkiye'de kentsel dönüşümün yol haritasına önemli katkı sunmasını amaçlıyoruz" dedi.

İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener gelecek nesillerin de ihtiyaçlarının gözetilmesi gerektiğine dikkat çekti.

'KÖKLÜ DEĞİŞİKLİKLER'

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de kent dokusunu iyileştirmenin, doğal afetler sebebiyle oluşan felaketlerin etkisinin en aza indirmenin yolunun kentsel dönüşümden geçtiğini vurguladı.

YAŞAM KALİTESİ ARTMALI

ÖZGENER şöyle söyledi: "Bilindiği üzere kentsel dönüşüm alanında yapılan iyileştirmeler toplumun tüm kesimlerine etki ediyor. Ülkemizin bir deprem ülkesi olması ve son dönemde yaşanan diğer doğal afetlerde çalışmalarımızın ivedilikle yapılması gerektiğini ortaya koyuyor. Kentsel dönüşümü sadece fiziksel çevrenin değişimi olarak düşünmememiz gerekiyor. Aynı zamanda toplumun zihniyetinde de köklü değişikliklere ihtiyacımız olduğunu düşünüyor. Sadece bugünü değil, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurmanın da önem taşıdığını öngörüyorum. Kentsel dönüşümde kentin yaşam kalitesini arttıracak şekilde açık alanların planlanmasının hem kentlilerin günlük hayatında önemli olacağına, hem de bir afet anında hayat kurtarıcı etkileri olacağı fikrindeyim."

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmirliler için çalışmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

KİMSENİN BURNU KANAMAMALI

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, zirvenin kentsel dönüşüm gibi önemli bir başlık altında yapılmasının mutluluk verici olduğunu, 30 Ekim 2020'deki depremle İzmir'in de en önemli problemlerinden birinin kentsel dönüşüm olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

YEREL YÖNETİMLERİN ROLÜ

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat'taki büyük depremlerde 50 bin canımızı kaybettiğimizi, bu noktada yerel yönetimlerin rolünün de önemli olduğunu ifade eden Çankırı, "Artık bir kişinin bile burnunun kanamaması için hep beraber, siyaseten, genel yerel siyaseten, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, eğitim sektörü olmak üzere hepimiz kentsel dönüşümde elimizi taşın altına koyup bu alanda çok ciddi bir oluşum içerisine girip aksiyon almamız gerekiyor. Partim adına, diğer milletvekillerimiz adına yapılması gereken ne varsa her zaman istişare halinde olduğumuzu ve sizlerle beraber çalışmaktan, yerel yönetimlerle beraber burada İzmir halkı için çalışmaktan büyük bir mutluluk duyarız" dedi.