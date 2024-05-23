Çıkarılan işçiler kapıya dayandı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde kriz giderek derinleşiyor. İZDENİZ ve İZDOĞA'da çalışırken işten çıkarılan işçiler dün Egemenlik Binası önüne gelerek eylem yaptı. Katılımcılar İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İzmir İl Yönetimine işlerine geri dönme konusunda talepte bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine Cemil Tugay'ın gelmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nde Tunç Soyer döneminde işe alınanlar için işten çıkarılma kararı alınmıştı. Bu kapsamda sağlık kontrolünden geçmeden işe girenler, güvenlik soruşturmasına girmeden işe girenler ve toplu sözleşme gereği emekli işçilerin yerine çocuklarının alınacağının belirtilmesi ile çocuklarını işe aldıran ancak emekliliklerini vermeyen işçilerin çıkarılması olduğu vurgulanmıştı.

"İŞİMİZİ İSTİYORUZ"

Yaşanan süreçte İZDENİZ ve İZDOĞA'da çalışan çok sayıda işçinin işine son veridi. Dün bir araya gelen işçiler pankartlarla ve hazırladıkları dövizlerle tepkilerini dile getirdi. Eylemciler adına açıklamayı okuyan Sertan Çalgıcı "CHP'li 'sosyal demokrat' bir belediyede işbaşı yapmak adına evraklarımızı eksiksiz teslim ettik. İşten çıkarıldığımızı çalışırken öğrendik. Çalışmamıza rağmen biz nasıl 'fazla personel' oluyoruz" dedi.

MÜCADELEMİZ SÜRECEK

CEMİL Tugay ve CHP İzmir İl Örgütü'ne seslenen eylemciler, "Bizleri işlerimize iade edin. İzenerji ve İzdoğa işçileri olarak bir araya geldik, işe dönüş mücadelemizi ortaklaştırdık. İşlerimize dönene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Bugünden itibaren Egemenlik binası önünde başlattığımız eylemimizle birlikte çalışma arkadaşlarımız ve İzmir halkının desteği ile işimize geri dönene kadar buradayız" dedi.