İzmir’de elektrik kesintisi 23 Mayıs Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri sayfasından duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa
Saat : 10:00 - 14:00
BALÇOVA / İZMİR
Onur
Saat : 9:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Turan
Yusuflu
Demircilik
Saat : 9:00 - 11:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar
Saat : 9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ
Saat : 14:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Adatepe
Saat : 9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı
Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Fevzipaşa
İsmetpaşa
Saat : 9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih
Saat : 9:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Sevgi
Refet Bele
Saat : 9:15 - 15:15
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk
Saat : 9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ata
Saat : 9:30 - 12:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük
Saat : 10:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Beyler
Çolak İbrahim Bey
Turabiye
Saat : 9:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
Toki
Adnan Menderes
İhsaniye
Boynuyoğun
Saat : 10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Ayrancılar