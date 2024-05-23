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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 23 Mayıs Perşembe

İzmir'de elektrik kesintisi 23 Mayıs Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmir'de de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün İzmir'de yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 23 Mayıs Perşembe İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 23 Mayıs Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri sayfasından duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Mayıs Perşembe

Saat : 9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
B. Hayrettin Paşa

Saat : 10:00 - 14:00
BALÇOVA / İZMİR
Onur

Saat : 9:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Turan
Yusuflu
Demircilik

Saat : 9:00 - 11:00
BAYRAKLI / İZMİR
Yamanlar

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Mayıs Perşembe

Saat : 9:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Zeytindağ

Saat : 14:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Adatepe

Saat : 9:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı

Saat : 9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Fevzipaşa
İsmetpaşa

Saat : 9:00 - 15:00
GAZİEMİR / İZMİR
Fatih

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Mayıs Perşembe

Saat : 9:00 - 14:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Sevgi
Refet Bele

Saat : 9:15 - 15:15
KİRAZ / İZMİR
Altınoluk

Saat : 9:00 - 15:00
MENDERES / İZMİR
Ata

Saat : 9:30 - 12:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Gölcük

İzmir’de elektrik kesintisi 23 Mayıs Perşembe

Saat : 10:00 - 13:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Beyler
Çolak İbrahim Bey
Turabiye

Saat : 9:00 - 12:00
TİRE / İZMİR
Toki
Adnan Menderes
İhsaniye
Boynuyoğun

Saat : 10:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Ayrancılar

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