İzmir'in 10 ilçesinde su kesintisi 23 Mayıs Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Mayıs Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...
BAYINDIR KARAVELİLER
23.05.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA
22.05.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BEYDAĞ ÇAMLIK
23.05.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BUCA BUCA OSB
23.05.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME CUMHURİYET
23.05.2024 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ İNÖNÜ
23.05.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KARABURUN İSKELE
23.05.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÇAYLI
23.05.2024 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER
23.05.2024 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.