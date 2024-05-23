İzmir'in 10 ilçesinde su kesintisi 23 Mayıs Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Mayıs Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...