  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'in 10 ilçesinde su kesintisi 23 Mayıs Perşembe

İzmir'in 10 ilçesinde su kesintisi 23 Mayıs Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... İZSU tarafından yapılan duyuruya göre bugün İzmir'in 11 ilçesinde su kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmir'de suların hangi ilçelerde kesileceği ve kesintilerin kaç saat süreceği araştırılıyor. İşte 23 Mayıs Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’in 11 ilçesinde su kesintisi 23 Mayıs Perşembe

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede su kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde su kesintileri yaşanacak? merak ediliyor. İZSU bugünün su kesintilerini duyurdu. İşte 23 Mayıs Perşembe İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’in 11 ilçesinde su kesintisi 23 Mayıs Perşembe

BAYINDIR KARAVELİLER
23.05.2024 saat 09:00 ile 15:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA BAHÇELİEVLER, KÜÇÜKKAYA
22.05.2024 saat 09:00 ile 12:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

BEYDAĞ ÇAMLIK
23.05.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 11 ilçesinde su kesintisi 23 Mayıs Perşembe

BUCA BUCA OSB
23.05.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME CUMHURİYET
23.05.2024 saat 09:45 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.

ÇİĞLİ İNÖNÜ
23.05.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 11 ilçesinde su kesintisi 23 Mayıs Perşembe

KARABURUN İSKELE
23.05.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ ÇAYLI
23.05.2024 saat 08:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

URLA İÇMELER
23.05.2024 saat 09:10 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 50 dakika su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA