Kentsel dönüşüm süreci hızlandı

İzmir'de Yeni Asır Gazetesi ile Turkuvaz Medya Grubu işbirliği ve İzmir Ticaret Odası'nın da (İZTO) katkıları ile dün İZTO Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nin ikinci oturumunda önemli konular ele alındı.

İZKA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen büyük depremlerin ardından bölgeye ciddi oranda yatırım yapıldığını ve İZKA İnşaat olarak kendilerinin de yatırım yapan firmalar arasında yer aldığını söyledi.

'SÜRECE DAHİL EDİLMESİ GEREKİYOR'

Azat Yeşil, "2016 yılı Birleşmiş Milletler raporlarında kentsel dönüşümün yüzde 75'inin özel sektör kaynakları ile yapılması hususunda bir irade ortaya konulmuş ama Türkiye'de bunun yaşama geçmesi için bankacılık sektörü ve uluslararası finans kuruluşlarının sürece dahil edilmesi hususunda ben eksiklik görüyorum" diye konuştu.

ÖNEMLİ ÇALIŞMALAR

Turkmall Yönetim Kurulu Başkanı Levent Eyüboğlu kentsel dönüşüm konusunda uzmanlaşmış bir ekip oluşturma kararı aldıklarını belirterek, "Bu yeni yasa çıkana kadar diyelim ki bir alanda kentsel dönüşüm projeleri yapmak istiyorsunuz. Elimizde çok güzel bir örnek var. Karabağlar Belediyesi Göztepe bölümünde yaklaşık 72 dönümlük alanda 80 bloktan oluşan 860 binalık bir alanda bir kentsel dönüşüm çalışmasını gerçekleştirdik. Bu yılın başında rezerv alan ilan edildi bölge ve imar çalışmaları tamamlandı ama bizim bu noktaya gelmemiz 3,5 yıl sürdü. Kentsel dönüşümle ilgili yasa çok kolaylıklar sağladı. Oradaki çoğunluğu yakalamadığınız zaman bu çalışmalar riskli çalışmalar. Kendi cebimizden masrafla yaptığımız için zor bir iş. Bu yasa bunun önünü açtı ve bakanlığa bu konuda müteşekkiriz" dedi.

'BİNALAR ÖLDÜRÜR'

Fenercioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Aycan Fenercioğlu kentsel dönüşüme inşaat mühendisi gözüyle bakmak gerekirse sadece sektörün değil, Türkiye'nin kanayan yarası olduğunun altını çizmek gerektiğini söyledi. Fenercioğlu, "Kentsel dönüşüm maalesef masa başında kanunlarla yönetmeliklerle anlatılıyor ama sahada birçok engellerle karşılaşıyoruz. Benim bakış açım kentsel dönüşüm için benim klişe haline getirdiğim bir söz var. 'Deprem değil, binalar öldürür.' Bu nedenle bizim binaların öldürmesini engellemek için başta mühendislere düşen bir görev var. Hızlı bir şekilde planlayarak, kentsel dönüşümü hızlandırarak önünü açmamız gerekiyor. Türkiye bir deprem ülkesi, inşallah bu anlamda da İzmir'e biz de katkı sağlamak istiyoruz. Önemli olan akıllı şehirler, yeni model şehirlerin yapılmasına biz de katkı sağlamak istiyoruz" dedi.

'CİDDİ ZARARLAR VERİYOR'

TANYER Yapı Zemin Grubu Koordinatörü Batuhan Tozburun, İzmir'in hem bölgesel hem de tektonik yapısına bakıldığında kentsel dönüşümde sürdürülebilir şehir plancılığı isteniyorsa zemin iyileştirme ve geoteknik imalatlarının en önemli noktalardan biri olduğunu söyledi. Tozburun, "30 yıl içerisinde yaptığınız her yapının 6.2 veya 6.6 büyüklüğündeki bir depremle karşılaşacağını öngörebiliyoruz. İzmir'in kent merkezinde hem çevresinde çok ciddi fay hatlarına sahibiz. Şu an bilinçsiz imalatlarla düzgün imalatlar yapılmıyor. Bunun hem devletimizin hem milletimizin öz sermayesine ciddi zararlar vereceğini düşünüyorum. Tanyer Yapı olarak biz kentsel dönüşümde biraz daha teknik, biraz daha bu imalatların mühendislik imalatı olduğunu anlatmak için geldik" dedi.

TAKİP EDİLMESİ GEREKİYOR

İzmir Ticaret Odası 71. Mühendislik Grubu Meclis Üyesi Necmi Okumuş panelde şunları söyledi: "İzmir özelinde 2012 yılında bu kente adım atmış bir mühendis olarak ben İzmir'de kentsel dönüşüm kanunu yayınladıktan sonra büyük bir fırsat olarak değerlendirmiştim. Medyadan ricamız kentsel dönüşümü geçtiğimiz yerel yönetimlerin seçiminde her bir belediye başkan adayının karşılıklı kurmuş oldukları kentsel dönüşüm başlığındaki cümleleri ile vaatleri ile ilgili önümüzdeki dönemde tüm Türkiye için takip edilmesi gereken ana başlık olduğunu düşünüyorum."

TEŞVİK SİSTEMİ GETİRİLMELİ İ zmir Kentsel Dönüşüm Zirvesi'nin son bölümündeki 'Sürdürülebilir Dönüşüm' konu başlıklı panelin moderatörlüğünü ise İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu yaptı. Sektör sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu panelde diğer sektörlerde olduğu gibi kentsel dönüşüm alanın da teşvik sisteminin getirilmesi gerektiği vurgulandı. Kozanoğlu, "Ölçüm sistemlerimizin gelişmesi ile teknolojimizin sürekli olarak hızlı şekilde gelişmesi ile biz farkında olmadığımız birçok afetlere maruz kaldığımızı da tespit etmeye başladık. Depremler evet can alıyor fakat farkında olmadan zaman içerisinde yaşadığımız bir takım etkiler bizi depremlerden çok da fazla rahatsız edebiliyor. Genel sıralamada afetlere baktığımız zaman verdiği zararlar ve can kaybının yanında tarıma ve yerel altı sularına verdiği zararlar dikkate alındığında birçok afetin depremden daha önemli olduğunu gördük" ifadelerini kullandı.

ŞEHİRLERDE BAŞARI

MÜTEAHHİTLER Federasyonu Başkanı ve İZTO Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Karaman da şöyle konuştu: "Özellikle inşaat sektörünün son yıllarda pandemiden sonra çok önemli sorunlarla mücadele ediyor. Bunların başında fahiş malzeme fiyatları, arsa fiyatlarında yaşanan sorunlar başlıca olmak üzere birçok sorunumuz var. Biz kentsel dönüşüm sürecinde etkin kullanım sağlarsak, başta İzmir olmak üzere birçok şehrimizde başarılı olacağımızı düşünüyorum."

FİNANSIN ÖNEMİ

NOVADA Şirketler Grubu Genel Müdürü Osman İnce ise, kentsel dönüşümün süreklilik arz eden bir konu olduğunu vurguladı. İnce, "Süreklilik arz eden her ekonomik üretimin içerisinde eski Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bürokratı olarak söyleyeceğim şey finanstır. Yeni bir vergi, finans sistemi getirmemiz lazım. 1980'li yıllardan bu yana Sanayi Ticaret Bakanlığımız yatırım teşvik sistemi uygulamaktadır. Kentsel dönüşümü hızlandırmak istiyorsak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bünyesinde kurgulanması önem arz etmektedir. Bu da süreci hızlandıracak, maliyetlerin aşağı düşmesini sağlayacaktır" diye konuştu.

TALEPLERİ DİNLEDİLER

PANELİSTLERDEN Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Dönüşüm Alanları 5. Daire Başkanı Deniz Aydemir, iki yıldır sahada çalışan biri olarak insanların taleplerine, depreme dayanıklı evlerde oturmak istediklerine şahit olduğunu ifade etti. Aydemir, "Sahada farklı durumlara şahit oluyoruz. Öncelikle ihtiyaçları doğru belirlemek lazım. Kentsel dönüşümde merkezi yönetim, yerel yönetimler, burada bulunan sektör temsilcileri, STK'ların el birliği ile bu işi yapıyor olması lazım" diye konuştu.