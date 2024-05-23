Parkta tabancayla öldürmüştü! Gözde’nin katiline istenen ceza belli oldu

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serdar Karamus hakkında, 'Eşi kasten öldürme'den 'ağırlaştırılmış müebbet' ile 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame, Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'3 SENE ÇOK AĞIR İŞKENCELER DE YAPMIŞ'

Gözde Karamus'un TARİŞ'ten emekli Kıbrıs gazisi babası Yüksel Madi, kızına ve sanık damadına destek için taksitle eşya aldığını ve son taksitini birkaç gün önce ödediğini de belirterek, "Savcımız çok güzel ceza istedi. Hak ettiğini bulsun. Sanık sadece kızımı öldürmedi. Öncesinde 3 sene boyunca çok ağır işkenceler de yapmış. Kızımı çok dövmüş. Üzerine sıcak su dökmüş. Banyoda çıplak yerlerine vurmuş. Normal bir insanın yapmayacağı şeyler yapmış. Bir baba olarak en ağır cezayı almasını istiyorum. Eşimle içimiz öyle rahatlayacak. Başka bir isteğimiz de yok" dedi.