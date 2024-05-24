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Haberler İzmir Ayvacık Düdeni’nde tehlike çanları çalıyor

Ayvacık Düdeni’nde tehlike çanları çalıyor

HABER MERKEZİ
Ayvacık Düdeni’nde tehlike çanları çalıyor
İZMİR Ege Üniversitesi (EÜ) Mağara Araştırma Topluluğu üyeleri, Ödemiş ilçesi Subatan Yaylası'nda bulunan eksi 228 metre derinlikteki 1822 metre uzunluğundaki Ayvacık Düdeni'nde incelemelerde bulundu. Topluluk üyeleri, düdenin çevresinde ile içinde biriken çöpleri ve zirai atıkları görüntüledi. Türkiye'nin ender mermer mağaralarından birisi olan Ayvacık Düdeni'nin koruma altına alınması gerektiğini belirten EÜ Mağara Araştırma Topluluğu Başkanı Özge Yıldız, bu konuda yetkilere seslenerek, korunması için yapılacak çalışmalarda gönüllü olarak yer almak istediklerini dile getirdi.
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