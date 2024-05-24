Emlakçıyı vuran sivil polis çıktı

İzmir'in Buca ilçesindeki cinayetin perde arkası ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün Emlakçı Evren Yiğit'in öldürüldüğü olayda yaralanan Buca Belediye meclis üyesi Kemal Altın'ın yaralandığı öğrenildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Altın açıklamasında "Olay esnasında arka masada sivil polisler oturuyordu. Polis bağırarak uyardı ancak dinlemediler. Polisler önce uyarı ateşi yaptılar. Daha sonra nizami atış oldu" dedi.

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Altın'ın işletmecisi olduğu kahvehane önünde meydana gelen olayda bir müşteri de yaralandı.

ÖNCE UYARI ATEŞİ AÇILDI

Kahvehanenin sahibi ve Buca Belediye meclis üyesi Kemal Altın olayla ilgili şu açıklamaları kaydetti: "Şahıs kıraathanenin önüne geldi. Bu esnada silahına sarıldı ve ateş etti. Ateş esnasında bacağımdan vuruldum. Bu arada arka masada sivil polisler oturuyordu. Sivil polis olduklarını söyleyip sürekli bağırdılar ve ateşi kesmesini istediler. Önce uyarı ateşi açıldı. Fakat ateş kesilmeyince nizami ateş ile karşılık verildi. Yanındaki arkadaşı da yaralandı."

Emlakçı Evren Yiğit'in ölümüne neden olan sivil polisle ilgili işlemlerin sürdüğü kaydedildi.