İzmir otogarında tadilat başladı

Yap-işlet-devret modeliyle 1998 yılında hizmete açılan İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminalinin, son aylardaki içler acısı hali ve kötü görüntüsü tartışma konusu olmuştu. Önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, otogarı işleten İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş.'nin (İZOTAŞ) 25 yıl önce kazandığı ihale süresinin dolduğunu, buna rağmen firmanın otogarı boşaltmadığını açıklamıştı. Soyer'in yeni otogar çalışmalarının sekteye uğradığını açıklaması ve firmanın sözleşmenin 7 yıl uzatılması talebiyle açtığı davada tahliye işlemlerini durdurması süreci uzatmıştı.

İZOTAŞ'IN PROJESİ

Mahkemeye taşınan olayda, öncelik hakkı bulunan İZOTAŞ, İzmir Otogarında bakım çalışması başlattı. Ana bina komple boyanırken, tadilat işlemlerinin yapıldığı gözlemlendi. Öte yandan Tunç Soyer döneminde çıkmaza giren firma ve belediye arasındaki görüşmelerin, Cemil Tugay ile birlikte olumlu yönde ilerlemeye başladığı da belirtildi. "Yerinde yenileme" önerisiyle büyükşehir heyetinin karşısına çıkacak olan firmanın, etap etap otogarı yenilemek istediği ifade edildi. Otogardaki çalışmaları aksatmadan 2 buçuk yıl içerisinde terminali baştan sona değiştirmek isteyen İZOTAŞ'ın, bu görüşmelerle yeni bir sayfa açmak istediği de aktarıldı.