İzmir’deki vahşette baba katiline indirimsiz müebbet

Son dakika İzmir haberleri... Babasını 28 yerinden bıçaklayarak öldüren Devrim Gürkan (31), ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum edildi, cezada indirim uygulanmadı. Haşmet Gürkan'ın annesi Gülümser Gürkan, "24 aydan beri bugünü bekliyordum. Bu süreçte tabii ki ben çok yara aldım. Sevdiğim oğlumu kaybettim. Çok acı çektim, adalet yerini buldu" dedi.

Olay, 15 Nisan 2022'de, Güzelbahçe ilçesindeki 'Ayfer Abla' isimli balık restoranında meydana geldi. Devrim Gürkan, babası Haşmet Gürkan'ı sahibi olduğu balık restoranında 28 yerinden bıçakladı. Daha sonra polis merkezine gidip teslim olan Devrim Gürkan, çocukluğundan beri babasının kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek cinayeti anlattı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Devrim Gürkan, tutuklandı. Cinayetten sonra cesedin altından ikinci bir bıçak çıktı. Adli Tıp'a gönderilen ikinci bıçağın üzerindeki DNA örneklerinin de Haşmet Gürkan ile eşleştiği ve cinayette kullanıldığı belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütülen soruşturmanın ardından sanık Gürkan hakkında 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanık Devrim Gürkan, davanın 22 Mart'taki duruşmasında verdiği ifadesinde, "Çocukluğumdan beri şiddet gördüm. Günde 16 saat çalıştırıldım. Eğitim hayatımla, çocukluğumla oynadılar. Başarılı bir öğrenciydim. Yüksek not almama rağmen okuldan alındım. Beni karaladılar. Böyle bir olay yaşandığı için pişmanım" dedi.

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

4 Mayıs'ta görülen 7'nci duruşmada, savcı esasla ilgili mütalaasını açıklayıp iddianamede de istenilen 'ağırlaştırılmış hapis' cezası talebini tekrarladı.

Bugün İzmir 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde, davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Devrim Gürkan ile taraf avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada söz alan Haşmet Gürkan'ın kardeşi Selçuk Gürkan, "Masum bir insan, canice öldürüldü. Boynu kesildi. Annem böyle bir acıyla yaşamak zorunda kaldı. İndirim için pişman olduğunu söylüyor. Yalan. En ağır ceza verilmeli" diye konuştu.

Haşmet Gürkan'ın kız kardeşi Songül Gürkan da "Ailesi için çalıştığı iş yerinde öldürüldü. Olay günü cebinde babasının verdiği para vardı. Böyle şeytan kılığındaki insanlar dışarı çıkmamalı" ifadelerini kullandı.

Haşmet Gürkan'ın annesi Gülümser Gürkan ise "Ben o günden beri uyumadım. Defalarca bıçaklamış. Polisteki ifadesinde babasının başını kopartmaya çalıştığını söylüyor. Böyle bir insan olabilir mi?" dedi.

Haşmet Gürkan'ın ağabeyi Mustafa Gürkan da "Sanık olayı planlamıştır. Pişman değil. Sadece öldürmedi, eziyet de çektirdi. Bunun gibi canavarca hisse sahip kimsenin bir daha böyle bir suçu işlememesi için en ağır ceza verilmeli" diye konuştu.

Haşmet Gürkan'ın ailesinin avukatları son beyanlarında sanığın indirim alabilmek için yalan söylediğini, adli tıp raporuna göre akıl sağlığının yerinde olduğunun ortada olduğunu ve en ağır cezanın verilmesini talep etti. Duruşma savcısı, esas hakkında verdiği mütalaasını yineledi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ KÖTÜ DAVRANILDI'

Son savunmasını yapan Devrim Gürkan, "Çocukluğumdan beri kötü davranıldı. Aşağılandım. Başarılı olmama rağmen okula gönderilmedim. Bu olayların yaşanmamasını istedim. Çok pişmanım" dedi. Ardından karar için 10 dakika ara verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Devrim Gürkan'ı 'üst soydan akrabayı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse çarptırdı, cezada indirim uygulamadı.

Duruşmanın ardından konuşan Haşmet Gürkan'ın annesi Gülümser Gürkan, "24 aydan beri bugünü bekliyordum. Bu süreçte tabii ki ben çok yara aldım. Sevdiğim oğlumu kaybettim. Çok acı çektim, adalet yerini buldu. Mahkeme gereğini yerine getirdi. Çok teşekkür ediyorum" dedi.