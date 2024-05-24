Karteller çatışması: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir büfe önünde çatışma meydana geldi. İddiaya göre, plakasız bir otomobil ile gelen E.K.(30) ve M.D. (27) tabanca ile büfe önünde bulunan kişilere ateş açtı. Saldırıda büfe önünde bulunan M.A.Ö.(10), H.A.(32), Hüseyin Akgün yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Akgün yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştiren E.K. ile M.D.'nin, Hüseyin Akgün ve H.A. arasında uyuşturucu ticaretinden kaynaklı husumetli olduğu ileri sürüldü.