10 yaşındaki Ömer’den kanser hastalarına destek

İZMİR'İN Bornova ilçesinde 10 yaşındaki Ömer Asaf Koçak, beyin tümörü nedeniyle 25 kez ameliyat geçirdi. Henüz 6 aylıkken teşhis konulan ve beynine sıvı boşaltmak için şant takılan Koçak, sağ gözünde tamamen, sol gözünde ise yüzde 65 görme kaybına uğradı. Tedavisine devam edilen ve bu süreçte Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllüsü olan Ömer Asaf, kendisi gibi kanserle mücadele eden kanser hastalarına iyilik saçıyor. Ömer Asaf'ın LÖSEV etkinliklerinde çok mutlu olduğunu kaydeden anne Şermin Koçak, "Bir insanın evladını kaybetme korkusu yaşaması çok zor. El kadar bebekti. LÖSEV ailesinin içinde mutlu bir çocuk olarak büyüyor" diye konuştu.