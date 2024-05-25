AK Partili gençlerden Filistin eylemi

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı Lise Teşkilatının 500 lisede eş zamanlı Filistin ve Gazze için oturma eylemi yaptığını bildirdi.

LİSELİLERDEN DESTEK

İNAN, AK Parti Gençlik Kollarının Filistin ve Gazze için "SayStop" eylemlerine devam ettiğini, Türkiye'de 500 lisede 30 binden fazla öğrencinin katılımıyla oturma eylemi gerçekleştirdiğini belirtti. Oturma eylemi kapsamında sınıflarında bulunan tahtaya "Write to board for Palestine" başlığıyla Filistin için destek sözleri yazıldığını aktaran İnan, şunları kaydetti: "Filistin'de, Gazze'de soykırım bitene kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Bugün ülkemizin dört bir yanından Liseli AK Gençlik öğle arasında eş zamanlı olarak Filistin için oturma eylemi gerçekleştirdi. Liseli kardeşlerimiz Özgür Filistin için, Filistin halkının kutlu direnişine selam gönderiyor."

GAZZE'YE SELAM OLSUN

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Genç kardeşlerimizin sınıf tahtalarına yazdığı bu notlar Filistin'in özgürlük direnişine yükseltilen bir ses oldu. Türkiye'deki liselerden Filistin'de mücadele eden yiğit gençlere selam olsun" ifadelerini kullandı.