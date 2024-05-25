İYİ Parti’de istifalar yağmur gibi sürüyor

İYİ Parti'de olağanüstü kurultayın ardından partideki kan kaybı devam ediyor. İstifa dalgasına son olarak İl eski sekreteri Mehmet Efe de katıldı. Çiğli, Foça, Tire, Menderes'te ilçe yöneticileri ve parti üyeleri istifa etmiş ve istifalarla birlikte ilçe yönetimleri düşmüştü. Olağanüstü kurultay gerçekleştiren ve Meral Akşener'in aday olmadığı parti içi yarışta İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu genel başkan seçilmesinin ardından sadece İzmir'de yüzlerce kişinin istifa ettiğini ve istifaların devam edeceğini belirten eski il sekreteri Mehmet Efe, "Çok daha fazla sayıda arkadaşımız önümüzdeki günlerde istifa edecek" dedi. Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan Mehmet Efe, "Sadece bu hafta 50'nin üzerinde istifa yaşandı" diye konuştu.