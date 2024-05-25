İzmir’de elektrik kesintisi 25 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmit'de bugün yaşanacak kesintileri GDZ Elektrik duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Mayıs Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
Saat : 9:00 - 11:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran
Saat : 15:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar
Saat : 10:30 - 12:15
BEYDAĞ / İZMİR
Kurudere
Saat : 10:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene
Saat : 9:30 - 13:30
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Karaköy
Saat : 9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
Saat : 10:30 - 12:15
KİRAZ / İZMİR
Başaran
Arkacılar
Saat : 9:00 - 11:00
KONAK / İZMİR
Zafertepe
Saat : 10:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Karakuyu
Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla
Saat : 10:00 - 18:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Beyler
Çolak İbrahim Bey
Turabiye
Saat : 13:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
Saat : 9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Kızılcahavlu
Yeğenli
Saat : 9:30 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir
Pancar
Saat : 10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
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