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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 25 Mayıs Cumartesi

İzmir'de elektrik kesintisi 25 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de bazı ilçelerde elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Mayıs Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 25 Mayıs Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... Elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. İzmit'de bugün yaşanacak kesintileri GDZ Elektrik duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 25 Mayıs Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 25 Mayıs Cumartesi

Saat : 9:00 - 11:00
ALİAĞA / İZMİR
Yenişakran

Saat : 15:00 - 17:00
BAYINDIR / İZMİR
Lütuflar

Saat : 10:30 - 12:15
BEYDAĞ / İZMİR
Kurudere

Saat : 10:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Erzene

Saat : 9:30 - 13:30
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
Karaköy

İzmir’de elektrik kesintisi 25 Mayıs Cumartesi

Saat : 9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

Saat : 10:30 - 12:15
KİRAZ / İZMİR
Başaran
Arkacılar

Saat : 9:00 - 11:00
KONAK / İZMİR
Zafertepe

Saat : 10:00 - 12:00
MENDERES / İZMİR
Karakuyu

Saat : 9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Çamyayla

İzmir’de elektrik kesintisi 25 Mayıs Cumartesi

Saat : 10:00 - 18:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Beyler
Çolak İbrahim Bey
Turabiye

Saat : 13:00 - 15:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

Saat : 9:30 - 15:30
TİRE / İZMİR
Kızılcahavlu
Yeğenli

Saat : 9:30 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Kazım Karabekir
Pancar

Saat : 10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Camiatik
Kuşçular
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