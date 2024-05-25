İzmir’de ev kiralayacaklar dikkat! Bu yöntemlerle dolandırıyorlar

Artan kiralarla birlikte uygun fiyata ev tutmak isteyen ya da satın almak isteyen vatandaşlar, dolandırıcıların tuzağına düşüyor. Ev arayan öğrencileri de hedef alan dolandırıcılar, uygun kiralık ya da satılık ev ilanı verdikten sonra 'kapora' adı altında para alıp, ortadan kayboluyor. Son dönemde çok sayıda kişinin konut satış ve kiralamalarında mağdur olduğunu dile getiren İZEKO Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, yetki belgesinin önemini vurguladı. Yetki belgesi olmadan kendilerini emlakçı olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Güleroğlu, "Ticaret Bakanlığı, internet sitelerinden ya da sosyal medyada konut ilanı vererek vatandaşları dolandıranlara karşı önemli tedbirler aldı. Böylece emlakçı olmanın şartlarını belirledi ve bu mesleği yapabilmek için yetki belgesi alma şartı koydu. Bu belge olmadıkça kişiler emlakçılık yapamaz ancak belge sorgulanmadan yapılan alışverişin sonunda dolandırıcılık olayları yaşanabiliyor. Özellikle İzmir öğrenci şehri olduğu için uygun fiyata kiralık ev ilanı veriyorlar. Bunun da karşılığında kaporaları alıp ortadan kayboluyorlar. Ancak yetki belgesi alan emlakçıların bu tür dolandırıcılık olaylarına karışması mümkün değil çünkü yetki belgesi kişinin elinden alınıyor. Bu nedenle ev ilanı sitelerinde isim sonunda 'yapı' olan veya inşaat şirketi gibi gösterip emlakçılık yapmaya çalışan kişiler nedeni ile vatandaşlar mağdur olabiliyor" ifadelerini kullandı.