İzmir’de korkunç kaza! Motokurye genç hayatını kaybetti

İzmir'de Liman Caddesi Viyadüğü üzerinde korkunç bir kaza meydana geldi. İddiaya göre, Alsancak istikametinden Bornova yönüne 01 AOL 146 motosikletiyle seyir halinde olan Zeynel Bilgiç (23), virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bilgiç bariyerlere savrulurken, motosiklet de bariyerlere sürtünerek 750 metre mesafeye gitti. Trafikteki sürücülerin ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanlarınca yapılan kontrollerde 23 yaşındaki gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

ÜNİVERSİTEDEN DÜN MEZUN OLMUŞ

Kazayı duyan motokurye arkadaşlarının olay yerine gelerek gözyaşı döktüğü Bilgiç'in de motokurye olarak çalıştığı, iş yerinden 2 gün izin aldığı öğrenildi. Ayrıca, gencin Ege Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden dün mezun olduğu ve motosikleti de 1 hafta önce satıl aldığı öğrenildi. Bilgiç'in sosyal medyasından yaptığı son paylaşımlarından birisinde, Ege Üniversitesi bahçesinden çektiği fotoğrafta "diploma alındı" notunu düştüğü görüldü.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından gencin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.