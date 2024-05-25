Konak’taki devir mahkemelik oldu

Konak Belediyesi'nden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne devredilen taşınmazları yargıya taşındı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na dava dilekçesini sunan AK Parti; Konak eski Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve evet oyu veren tüm belediye meclis üyeleri hakkında "görevi kötüye kullanma" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Konak Belediyesi, Basmane Meydanı'nda inşa edilecek yeni hizmet binasının yapım bedeli olan 200 milyon TL karşılığında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne Yenişehir Pazaryeri, Göztepe Otoparkı ve Alanyalı Han'ı devretmişti. Karar mecliste, CHP ve AK Parti gruplarını karşı karşıya getirmişti.

YANLIŞTAN DÖNÜN

KONU geçtiğimiz haftalarda mecliste yeniden tartışmalara neden olmuş ve Konak belediye başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu 200 milyon TL'den sadece 1 milyon TL'nin ödendiğini açıklamıştı. Devir kararını yargıya taşıyan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş, "2022'de yapılan protokolün üzerinden geçen zamana bakacak olursak zaten o paranın değeri epeyce düştü. Konak Belediyesi hem taşınmazlarından oldu hem taahhüt edilen parayı alamadı. Bu tamamıyla görevi kötüye kullanmadır. CHP'li yerel yönetim Konak'ı bu hale getirdi. Konak'ın mallarını Konak'a geri verin. Bu yanlıştan dönün" dedi.

SUÇ DUYURUSU YAPILDI

DEVİR kararı AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Said Başdaş tarafından yargıya taşındı. Başdaş, görevi kötüye kullanma suçunun ihlal edildiğini dile getirdi. Konak eski Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve evet oyu veren tüm belediye meclis üyeleri hakkında iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.