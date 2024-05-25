Şehit babası olan imama “İyilik” ödülü

ULUSLARARASI İyilik Ödülleri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle verildi. Farklı dillerde kartlar hazırlayarak turistlere İslam'ı anlatan ve gönül köprüsü kuran İzmir'deki İsa Bey Camii İmamı İbrahim Taşdemir de "iyilik" ödülü aldı. Aynı zamanda şehit babası olan ve turistlerle kurduğu İngilizce diyalog ile bilinen İbrahim Taşdemir, "Derdimiz; Allah'ın mesajından kullarının haberdar olması. İnsanlığı Kur'an ile tanıştırmak gerekiyor. 21 değişik dilde mealimiz var. Biz bunları dünyanın her yerinden gelen bütün insanlara Allah'ın mesajı olarak, meal olarak dağıtıyoruz" dedi. 2017 yılında Diyarbakır'da şehit düşen özel hareket polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babası olan İbrahim Taşdemir, ilk zamanlarda farklı ülkelerden gelen turistlerle iletişim kurmak için notlar aldığını, sonrasında farklı dillerde kelimeler öğrendiğini söyledi. İslam'ı anlatırken dilin çok önemli olduğunu vurgulayan İbrahim Taşdemir, "iyilik" ödülünü aldığı için mutlu olduğunu söyledi.