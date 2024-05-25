Tugay’a lunapark kapanmasın çağrısı

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentin sembol mekanlarından biri olan İzmir Lunapark'ın kapatılacağı açıklamasının ardından vatandaşlardan lunapark kapanmasın çağrısı geldi. Yıllardır hizmet veren, özellikle çocuk ve gençlerin en sevdiği mekanların başında gelen İzmir Lunapark'ın kapatılması kararı vatandaşlardan tepki gördü. Vatandaşlar, İzmir ve Ege Bölgesi'nde binlerce insanın hatıralarının canlı tanıklığını yapan İzmir Lunapark'ın, 7'den 70'e tüm İzmirliler için ayrı bir anlam taşıdığını ifade etti. İzmir'in bu önemli değerinin korunması gerektiğini söyleyen vatandaşlar gerekli düzenlemelerin yapılıp, İzmir Lunapark'ın kapılarını kapatmaması görüşünde birleşti. Zehra Ünal isimli vatandaş, "Fuar alanı doğal ortamıyla insanın stresini atabileceği sayılı yerlerden birisi. İzmir Lunapark, hem sosyal hem de kültürel olarak önemli bir merkez. Bu nedenle özellikle çocuklu ailelerin uğrak noktası. Daha çok insanın bu imkanlardan yararlanabilmesi gerekiyor" dedi.