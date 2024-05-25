Zehir tacirlerine şafak operasyonu: 3 gözaltı

İZMİR Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçede bulunan bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve çok sayıda silah bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adresi gözetleyen ve şüpheliler hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, savcılıktan alınan talimat üzerine sabah saat 05.00'te belirlenen adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreste yapılan aramalarda, uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edildiği düşünülen paralar ele geçirildi. Şüphelilerden A.Ç. ve S.Ö. tutuklanırken, A.M. serbest bırakıldı.